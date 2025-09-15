Ceremonia de premiere a avut loc sâmbătă în Montecatini Terme, Italia. Cristian Lupașcu a primit distincția din mâinile președintelui juriului, Matthew Hibberd.

Reportajele, relatările, fotografiile și înregistrările video realizate în zone de război au stat la baza acestei recunoașteri internaționale. Juriul a apreciat calitatea și impactul materialelor produse de jurnalistul român.

Premiul a fost acordat de un juriu condus de Matthew Hibberd, decanul Facultății de Comunicare, Cultură și Societate din cadrul Universita della Svizzera italiana (USI) din Lugano, Elveția. Acest premiu onorează jurnaliști europeni cu contribuții remarcabile în relatările din zonele de conflict.

Ziaristul român Cristian Lupașcu, laureat Montecatini 2025 pentru reportaje internaționale în zone de război
Foto:Facebook/ Cristian Lupașcu

Cristian Lupașcu a subliniat importanța acestei recunoașteri: „Acest prestigios premiu este mai mult decât o recunoaștere a unei valori individuale. Este o apreciere pentru poziția pe piaţa media internațională a Agenției Naționale de Presă AGERPRES”.

