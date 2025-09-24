Ce spune prefectul de Caraș-Severin

Ioan Dragomir, prefectul de Caraș-Severin, cel care a coordonat gestionarea situației, a subliniat că povestea zimbrilor din România rămâne de succes la nivel european, în ciuda pierderilor semnificative.

„Până acum ne mândream cu acest experiment reușit. ONG-urile care s-au ocupat de aducerea și monitorizarea zimbrilor spun că și astăzi proiectul este privit ca un succes la nivel european. Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba despre otrăvire, ci de o infestare masivă cu mai multe specii de paraziți”.

Acesta a mai precizat că s-au luat măsuri urgente pentru neutralizarea cadavrelor, astfel încât să nu fie atrase animale mari precum urșii sau lupii.

La Arad au fost incinerați o parte dintre zimbri, iar restul au fost îngropați pe raza comunei Armeniș.

Care sunt concluziile DSVSA Caraș-Severin

În acest context, DSVSA Caraș-Severin a intervenit prompt, prelevând probe de la animalele găsite moarte și trimițându-le la IDSA București pentru analize. Directorul instituției, medicul veterinar Pavel Borchescu, a confirmat diagnosticul.

„În urma examinărilor necropsice și a analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre de zimbri. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea de neutralizare s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci nu au mai fost raportate cazuri noi”.

Monitorizarea continuă

Situația zimbrilor din Munții Țarcu este acum atent supravegheată. Prefectul Ioan Dragomir a menționat că procesul implică mai multe instituții și organizații, inclusiv DSVSA Caraș-Severin, Garda de Mediu, Garda Forestieră și Asociația WeWilder.

În ciuda acestei pierderi semnificative, experții afirmă că populația de aproximativ 300 de zimbri rămâne stabilă. De asemenea, proiectul de conservare continuă să fie considerat un succes la nivel european.

Ce este Clostridium perfringens

Clostridium perfringens este o bacterie anaerobă, Gram-pozitivă, sub forma unui bacil, care produce spori și toxine puternic patogene. Această bacterie este omniprezentă în natură, fiind găsită în sol, apă, materie vegetală în descompunere și în tractul intestinal al animalelor și oamenilor.

Este una dintre principalele cauze ale toxiinfecțiilor alimentare și poate provoca infecții severe, cum ar fi gangrena gazoasă, necroză tisulară și alte afecțiuni grave. Intoxicația alimentară apare în special după consumul de alimente contaminate, gătite și depozitate necorespunzător, iar simptomele includ crampe abdominale, diaree, greață și uneori febră.

Streptococii sunt un grup de bacterii Gram-pozitive, care pot fi găsite în mod natural în gura și pielea umană, dar și în mediul înconjurător. Unele specii sunt inofensive, în timp ce altele pot cauza o varietate de infecții, de la amigdalite și faringite până la infecții mai grave precum pneumonia, septicemia și fasceita necrozantă (numită și „bacteria mâncătoare de carne”).

Streptococii sunt împărțiți în diferite grupuri în funcție de caracteristicile biochimice și de structura lor, iar tratamentul depinde de tipul și severitatea infecției.

Atât Clostridium perfringens, cât și streptococii pot afecta și oamenii, și animalele.

Clostridium perfringens este prezent în mod natural în tractul intestinal atât al oamenilor, cât și al animalelor, dar poate deveni patogen în condiții favorabile, cauzând toxiinfecții alimentare, gangrena gazoasă și alte infecții severe. La animale, această bacterie poate provoca, de asemenea, boli digestive grave și alte infecții.

Streptococii includ specii care colonizează în mod normal pielea și mucoasele oamenilor și animalelor, dar unele tulpini pot provoca infecții diverse, de la amigdalite și faringite la boli mai grave, cum ar fi pneumonie sau infecții ale pielii și țesuturilor moi, atât la oameni, cât și la animale.

Astfel, aceste bacterii sunt relevante atât pentru sănătatea umană, cât și pentru cea a animalelor.

