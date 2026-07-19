Ziua Aviației este marcată anual la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor.

Aeronave militare vor survola Monumentul Eroilor Aerului

Începând cu ora 10:00, deasupra Monumentului Eroilor Aerului vor evolua aeronave ale Forțelor Aeriene Române și ale altor structuri din România și state aliate, potrivit Agerpres.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, la survol vor participa aeronave:

F-16 Fighting Falcon;

C-130 Hercules;

C-27J Spartan;

AN-30;

IAR-330;

elicoptere EC-135 SMURD;

elicoptere S-70M Black Hawk;

Bombardier Learjet 75 al Ministerului Afacerilor Interne;

elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații;

aeronave Extra 300 ale Aeroclubului României;

aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

Sâmbătă, Forțele Aeriene Române și-au prezentat oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București.

Restricții de trafic în București

Brigada Rutieră a anunțat că, pentru buna desfășurare a ceremoniei, vor fi instituite restricții de circulație între orele 08:30 și 11:15.

„În data de 20 iulie a.c., între orele 10.00–11.00, Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Forțelor Aeriene va organiza o ceremonie militară cu depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor, cu ocazia sărbătoririi «Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene».”

Circulația va fi restricționată pe:

Bulevardul Aviatorilor, între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle;

Aleea Modrogan;

Aleea Alexandru;

Strada Arhitect Ion Mincu, între Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Aviatorilor;

Strada Căpitan Gheorghe Demetriade, între Strada Emil Pangratti și Bulevardul Aviatorilor.

Foto: Brigada Rutieră

Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze următoarele rute alternative:

Piața Charles de Gaulle – Calea Dorobanților – Bulevardul Iancu de Hunedoara -Piața Victoriei;

Piața Charles de Gaulle – Bulevardul Mareșal Constantin Prezan – Șoseaua Kiseleff – Strada Arhitect Ion Mincu – Bulevardul Ion Mihalache;

Piața Universității – Piața Romană – Calea Dorobanților – Piața Charles de Gaulle;

Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei- Bulevardul Ion Mihalache – Bulevardul Alexandru Averescu – Bulevardul Mărăști – Piața Presei Libere.

Brigada Rutieră a transmis că va lua măsuri pentru fluidizarea circulației și le recomandă participanților la trafic să respecte indicațiile polițiștilor.

Totodată, instituția le solicită șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele polițiștilor rutieri și să nu oprească în zonele restricționate, iar pietonilor să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului.

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