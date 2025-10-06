„Propunem ca această zi să fie marcată anual în data de 29 octombrie, ziua naşterii Reginei Maria, prin manifestări culturale, educaţionale şi comemorative.

Instituţiile publice, unităţile de învăţământ, muzeele, bibliotecile şi mass-media pot avea un rol esenţial în promovarea valorilor şi a lecţiilor de viaţă pe care Regina Maria le-a lăsat moştenire”, arată iniţiatorii.

Consiliul Economic și Social (CES) a oferit un aviz mixt. Reprezentanții sindicali au susținut inițiativa, în timp ce reprezentanţii părţii patronale, ai fundaţiilor şi asociaţiilor nonguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea nefavorabilă.

Au motivat, printre altele, că în condiţiile deficitului bugetar actual şi al restrângerilor financiare care afectează întregul sistem public, instituirea unor astfel de sărbători, care presupune costuri mari, reprezintă un demers nesustenabil.

Acest proiect merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

Maria a României s-a născut pe 29 octombrie 1875, în Eastwell Park, Ashford, Kent, Anglia și a murit pe 18 iulie 1938, Castelul Pelișor, Sinaia, Regatul României. A fost principesă de coroană și a doua regină a României, în calitate de soție a principelui devenit ulterior regele Ferdinand I al României. A fost mama regelui Carol al II-lea, conform Wikipedia.



