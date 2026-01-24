La Focşani, șeful statului va decora Colegiul Naţional Unirea cu ocazia jubileului de 160 de ani de la înfiinţare.

Nicușor Dan, la Focșani și Iași, de Ziua Unirii

Președintele a ajuns la Focşani în jurul orei 9.00, unde a vizitat Colegiul Naţional Unirea şi a înmânat o distincţie aniversară instituţiei de învăţământ.

Nicuşor Dan a decorat, sâmbătă, Colegiul Naţional Unirea din Focşani la 160 de ani de la înfiinţare și a transmis că „este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate”.

Totodată, el le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor. Profesorilor le-a mulţumit pentru tot ceea ce fac, chiar dacă societatea nu i-a tratat întotdeauna aşa cum merită.

„Este o mare bucurie să fiu cu dv. în dimineaţa asta şi vă mărturisesc că este şi un moment de emoţie, aducându-mi aminte de formarea mea ca elev (…) Felicitări pentru faptul că continuaţi să vă formaţi în direcţia unor valori, pentru că trăim o societate în care avem o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate, cum ar fi respectul pentru ştiinţă şi cunoaştere în societate şi nu e deloc o luptă uşoară, mai ales pentru dv. care vă formaţi şi intraţi în societate nu e deloc uşor”, a declarat, sâmbătă, Nicuşor Dan, la Colegiul Naţional Unirea din Focşani.

Ulterior, de la ora 11.00, Nicuşor Dan va participa la manifestările din Piaţa Unirii, dedicate sărbătoririi Unirii Principatelor Române.

Mai târziu, preşedintele Nicuşor Dan se va deplasa la Iaşi pentru a asista la evenimentele organizate în Piaţa Unirii din oraş, alături de ministrul apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost invitată să participe, dar nu va putea fi prezentă.

Fără fasole cu cârnaţi la Iași. Mihai Chirica: Nu austeritate, ci igienă

Manifestările de la Iaşi vor începe la ora 12.00 cu un spectacol folcloric, urmat de ceremonia oficială programată să înceapă la ora 15.00.

Aceasta va include o slujbă religioasă, discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o paradă militară şi Hora Unirii. Retragerea cu torţe a militarilor va încheia evenimentele festive în cursul serii.

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat că parada va include doar militari, fără tehnică militară, pentru a evita evocarea sentimentului de război.

„Manifestarea de la Iaşi ar trebui să fie cât mai puţin compromisă de mesajul politic”, a subliniat edilul. El a mai anunţat că participanţii nu vor primi tradiţionalele plăcinte sau porţii de fasole cu cârnaţi, „nu din motive de austeritate, ci de igienă”.

De asemenea, sâmbătă, în centrul Iaşiului, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe durata desfăşurării evenimentelor.

La ceremonie vor participa primari ai oraşelor înfrăţite cu Iaşiul, şefi de instituţii şi parlamentari, însă niciun lider de partid din coaliţia guvernamentală nu va fi prezent.

Ilie Bolojan, în București de Ziua Unirii Principatelor

Sursă video: Libertatea/ Dumitru Angelescu

Premierul Ilie Bolojan nu va pleca din București în acest weekend, ceea ce înseamnă că nu va fi prezent la manifestările care vor avea loc cu ocazia zilei de 24 ianuarie.

Bolojan participă, de la ora 10.00, la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza – Aleea Dealul Patriarhiei, sector 4, București.

În schimb, președintele Nicușor Dan va merge la Focșani și la Iași, pentru a participa la activitățile care au loc cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. 

Este a doua sărbătoare în care președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au program diferit după data de 1 decembrie. Atunci, deși au participat împreună la parada militară de la Arcul de Triumf din București, ulterior, președintele a preferat să rămână în Capitală, iar premierul a plecat la Alba Iulia pentru a participa la activitățile care au avut loc acolo.

Ziua Unirii Principatelor Române

Astăzi, 24 ianuarie 2026, România sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române, cunoscută drept „Mica Unire”. Evenimentul marchează unirea Moldovei cu Țara Românească, realizată în 1859 sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

Această zi rămâne un simbol al unității naționale și al voinței politice.

Unirea, care a debutat prin alegerea lui Cuza ca domnitor al ambelor principate (Moldova – 5 ianuarie 1859 și Țara Românească – 24 ianuarie 1859), a deschis drumul către independența României în 1877-1878 și Marea Unire din 1918.

Iașiul, orașul în care au început demersurile unirii, găzduiește astăzi ceremonii militare și religioase, alături de evenimente culturale dedicate acestui moment istoric.

Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Exclusiv
Știri România 10:00
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Femei criminale în serie din România (II). Axenia Vârlan, ucigaşa cu toporul din Bucovina care omora oamenii „din milă”
Exclusiv
Știri România 07:00
Femei criminale în serie din România (II). Axenia Vârlan, ucigaşa cu toporul din Bucovina care omora oamenii „din milă”
Cine este Bianca Muntean, primul Golden Buzz „Românii au talent” 2026. Andra și fiica ei, Eva, au apăsat butonul auriu
Stiri Mondene 09:29
Cine este Bianca Muntean, primul Golden Buzz „Românii au talent” 2026. Andra și fiica ei, Eva, au apăsat butonul auriu
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 23 ian.
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București
Politică 09:56
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 23 ian.
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
