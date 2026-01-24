Evenimentul a marcat împlinirea a 167 de ani de la momentul istoric al Unirii din 24 ianuarie 1859. Șeful statului a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate către cei prezenți, invitându-i să reflecteze asupra viitorului.

La final, preşedintele s-a prins în Hora Unirii, alături de participanți. În fața mulțimii adunate în centrul orașului Focșani, președintele Nicușor Dan a deschis discursul său cu urări: „La mulți ani, Focșani, la mulți ani, România!”.

Reacțiile celor prezenți au fost împărțite, unii aplaudând, iar alții huiduind. Președintele a făcut apel la reconciliere într-un moment de sărbătoare.

„Trăim niște momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideți să ne bucurăm puțin. Cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze și să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare, cum este 24 ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie și de mândrie că niște oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ”, a spus șeful statului.

Nicuşor Dan a reamintit că, în urmă cu 167 de ani, liderii vremii au reușit să ducă la îndeplinire un ideal național, subliniind importanța patriotismului asumat.

„O clasă politică, aşa cum era ea la momentul acela, a reușit, în condiții cumva similare cu cele pe care le trăim, să facă istorie. Asta ne duce cu gândul și la întrebarea: Ce este patriotismul? Pentru că patriotism înseamnă să fii mândru de ce ești tu, dar patriotism înseamnă nu să te bați cu pumnul în piept și să spui că ești buricul pământului, ci înseamnă să acționezi pentru ca potențialul pe care comunitatea ta îl are să fie realizat. Patriotism mai înseamnă asumare, să știi ce ești tu, cu bune și rele, și să reușești să corectezi în loc să dai vina tot timpul pe celălalt”, a afirmat președintele.

În fața reacțiilor mixte din public, Nicușor Dan a recunoscut dreptul cetățenilor de a-și exprima opinia, insistând asupra responsabilității acestora de a gândi pe termen lung.

„La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit, pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate. Şi responsabilitatea este: «Uitați-vă la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele». Nu gândiți numai pasul unu, gândiți și pasul doi. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voștri, pentru România întreagă”, a replicat Dan.

La încheierea discursului, președintele României s-a alăturat participanților la tradiționala Horă a Unirii, marcând astfel simbolic unitatea națională.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române, la evenimentele organizate la Focşani şi Iaşi, iar premierul Ilie Bolojan a rămas la București.