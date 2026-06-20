Sâmbătă, între orele 12.00 și 21.00, avertizarea este valabilă pentru regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei. Temperaturile vor varia între 30 și 34 de grade Celsius, conform ANM.

Duminică, căldura va deveni și mai intensă, cu o nouă alertă cod galben în același interval orar. Zonele afectate vor include Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, dar și vestul și centrul Transilvaniei. Maximele termice vor urca până la 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul de lichide și evitarea efortului fizic intens în orele de vârf ale caniculei.

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