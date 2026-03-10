Investigații despre crime și experimente umane la ferma Zorro

Agenți ai Departamentului de Justiție din New Mexico, împreună cu poliția și biroul șerifului local, au demarat luni și marți o operațiune complexă pe terenul fermei, potrivit Daily Mail. Cel puțin două fete ar fi fost ucise, prin strangulare, în timpul unor sesiuni de sex la ferma izolată a lui Jeffrey Epstein. Forțele de ordine sunt încrezătoare că pot găsi cadavrele, dacă acestea chiar există.

Investigația vine pe fondul unei decizii recente a legislativului statului de a înființa o „comisie a adevărului” pentru a investiga activitățile lui Epstein din New Mexico, după ani de speculații și acuzații.

Comisia, care va începe activitatea în aprilie 2026, este formată din doi membri democrați, doi membri republicani și un membru independent, posibil un judecător pensionar. Aceasta va avea puterea de a emite citații, inclusiv pentru identificarea noilor proprietari ai ranch-ului, care a fost vândut în 2023.

Andrea Romero, reprezentantă a statului și membră a comisiei, a declarat: „Am auzit ani de zile acuzații și zvonuri despre activitățile lui Epstein în New Mexico, dar investigațiile federale nu au reușit să stabilească un raport oficial. Acum avem ocazia să umplem aceste goluri și să învățăm din greșelile trecutului pentru a preveni astfel de atrocități”.

Mărturii noi și acuzații șocante

Martori noi au oferit informații tulburătoare, potrivit Daily Mail, despre presupusele proceduri medicale forțate desfășurate în ferma Zorro, fosta proprietate a lui Jeffrey Epstein, care a fost vândută în 2023. Proprietatea a fost redenumită apoi San Rafael Ranch.

„Avem persoane care ne spun că au fost drogate, li s-au recoltat organe sexuale și spermă, și s-au trezit lângă echipamente medicale fără să știe ce li s-a întâmplat”, a afirmat Romero.

Epstein, înainte de moartea sa în 2019, ar fi discutat deschis planuri de a folosi proprietatea pentru inseminarea mai multor femei, în scopul creării unei „linii genetice superioare”. Deși nu există dovezi că acest proiect a fost realizat, mai multe persoane au început să trimită mărturii privind experimente medicale suspecte.

Zorro Ranch, cumpărat de Epstein în 1993 de la Bruce King, fostul guvernator al statului New Mexico, a fost un loc de retragere pentru VIP-uri. Conform unor procese civile, printre oaspeți s-ar fi numărat prințul Andrew, care a fost acuzat de Virginia Giuffre că a vizitat proprietatea în perioada în care era traficată.

De asemenea, au existat speculații despre prezența lui Bill Clinton, deși fostul președinte a negat aceste acuzații în depoziția sa din fața Congresului.

Maria Farmer, o altă victimă, a susținut că ea și sora sa de 15 ani au fost transportate la ferma respectivă sub pretextul unei comenzi artistice. Maria a declarat că a fost agresată sexual de Epstein și Ghislaine Maxwell, care în 2021 a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane.

Reacții ale foștilor angajați

Fosta menajeră Renee Burns a povestit pentru Daily Mail că, deși Epstein avea multe vizitatoare la fermă, acestea păreau să fie majore și să fie acolo „din propria voință”.

„Nu am văzut nimic ilegal, dar nu eram peste tot în proprietate”, a spus Renee Burns, care l-a descris pe Epstein drept „narcisist și o persoană teribilă”.

Manolito Royal, fost angajat timp de 17 ani, își amintește de fluxul constant de oaspeți, despre care i s-a spus că sunt modele. „Am fost încurajat să nu pun întrebări despre ce se întâmplă acolo”, a spus el, adăugând că este surprins că o investigație de amploare a început abia acum.

Karen și Brice Gordon, cuplul care a administrat proprietatea pentru Epstein, au părăsit ranch-ul și, potrivit informațiilor, ar fi plecat din țară. Întrebări importante rămân despre ce au știut aceștia și dacă vor coopera cu ancheta.

