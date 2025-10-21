Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”

Doi frați și un singur vis. Am petrecut o zi alături de Alex și David, inseparabili pe teren și în afara acestuia.
Alex și David au 19 ani și îi știm de când au intrat cu ambiție pe teren în tricoul lui Dinamo. Îi vedem acum jucând împreună la Metaloglobus, iar frăția dintre ei se cunoaște de fiecare dată când fluierul de start al partidei se aude.
Însă am vrut să vedem ce fac băieții și când nu e zi de meci, care e povestea lor și cum se descurcă față în față cu provocările noastre. Așa că ne-am dat întâlnire la baza de antrenament a clubului și am stat de vorbă, apoi ne-am plimbat la Muzeul Simțurilor din București.
Află mai multe pe Superliga.ro
SURSĂ: superliga.ro
Foto: superliga.ro
