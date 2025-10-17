Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți

Cum arată fotbalul și viața, privite din defensiva Farului Constanța
S-a născut la Râmnicu Vâlcea, iar fotbalul l-a început în Spania, la Teruel, cu părinții în tribună și mingea la picior. Pe 11 octombrie a împlinit 25 de ani. Un sfert de secol în care a crescut cu fotbalul și prin fotbal. Vara trecută a ajuns la Farul, unde a strâns deja câteva amintiri care nu se uită: 4 goluri, un assist și multe meciuri în care și-a impus spiritul de luptător.
Ne-am întâlnit cu Victor la Ovidiu și am aflat cine e dincolo de număr.
Vezi mai multe pe superliga.ro.
SURSĂ: superliga.ro
Foto: superliga.ro
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE
Viva.ro
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină”
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Monden
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
StirileKanalD.ro
Cine e gravidă moartă în explozia din Rahova! NEWS ALERT
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
KanalD.ro
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
Politic
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Fanatik.ro
Haos la CFR Cluj: „Multă lipsă de disciplină, jucătorii sunt nemulțumiți”
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.