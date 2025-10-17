Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți

Cum arată fotbalul și viața, privite din defensiva Farului Constanța

S-a născut la Râmnicu Vâlcea, iar fotbalul l-a început în Spania, la Teruel, cu părinții în tribună și mingea la picior. Pe 11 octombrie a împlinit 25 de ani. Un sfert de secol în care a crescut cu fotbalul și prin fotbal. Vara trecută a ajuns la Farul, unde a strâns deja câteva amintiri care nu se uită: 4 goluri, un assist și multe meciuri în care și-a impus spiritul de luptător.

Ne-am întâlnit cu Victor la Ovidiu și am aflat cine e dincolo de număr.

