Lenovo lansează Z5 Pro GT, primul telefon cu 12 GB de RAM

Noul smartphone va fi dotat cu procesorul Snapdragon 855 și urmează să fie lansat în China pe 24 ianuarie 2019. Producătorul nu a oferit încă informații despre momentul în care telefonul va fi disponibil pe piața internațională.

Din specificații reiese că Lenovo Z5 Pro GT depășește ca performanțe modelul Lenovo Z5 Pro care a fost lansat în luna noiembrie, notează Techradar.com.

Lenovo Z5 Pro GT este dotat cu 12 GB de RAM și un spațiu de stocare de 512 GB. Noul telefon are un display OLED de 6,39 inch, la o rezoluție de 2,340 x 1,080 și o baterie de 3,350mAh.

Amatorii de fotografii cu telefonul vor avea cameră duală (16MP & 24MP), dar și o alta pentru selfie-uri, tot duală, de 16 megapixeli și de opt megapixeli cu sistem infraroșu.

Lenovo a ales să ascundă camerele frontale duale cu ajutorul unui sistem tip slide, o opțiune care se regăsește și la Xiaomi Mi Mix 3. Asta îi conferă telefonului o vizibilitate de 95 la sută. Â

Deși anunțase, încă de anul trecut, că ar putea lansa primul telefon compatibil cu tehnologia 5G, companie Lenono nu va face acest lucru acum.

Noul telefon poate fi comandat începând din 13 ianuarie 2019, însă numai pe piața din China.

Lenovo Z5 Pro GT, care ar putea fi noul flagship al companiei chineze, va costa aproape 640 de dolari.

De asemenea, în 2019 se zvonește că Samsung ar putea lansa modelul Galaxy S10 care va avea 12 GB de RAM și o memorie internă de 1 terabyte. tec

sursă foto: Twitter

Lenovo just dropped their Z5 Pro GT

6.4' OLED display

Slider mechanism

Snapdragon 855

12GB of RAM

512GB storage

3350mAh battery

16+24MP dual cameras

$640 in January

Even if this isnt the phone for me… it gets me so hyped for 2019 phones already ?https://t.co/vkwDjalmPk pic.twitter.com/F1QRjstjTc

— Marques Brownlee (@MKBHD) December 18, 2018