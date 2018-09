Ca să nu vină după-amiază la ore, cei aproape 150 de elevi din patru clase I și două clase a II-a vor face cunoștință cu educația în containere.

Micuții, părinții, dar și învățătoarele sunt deosebit de încântați de mini-școala care îi separă de aproape 2.000 de suflete și au pășit cu încredere în containerele frumos amenajate, în prima zi a noului an școlar 2018-2019.

Ora 07.50. Școala Generală 30 din Timișoara, una dintre cele mai bune din oraș, la care învață 1.823 de elevi, își așteaptă învățăceii. În curtea școlii, chiar la mijloc, a fost pusă o construcție formată din șase săli de clase modulare. Sunt, de fapt, șase containere lipite unele de altele, în care au fost amenajate șase săli de clasă și trei toalete. În ele vor învăța patru clase I și două de clasa a II-a.

Am mers și noi acolo, să vedem condițiile în care vor face cunoștință cu cărțile aproape 150 de micuți. Am găsit șase încăperi care arată ca noi, cu abțibilduri pe pereți, cu scaunele aranjate în careu, cu mobilier colorat, table interactive și baloane colorate. Pe fiecare scaun, învățătoarele au aranjat frumos o icoană, un caiet, o cărticică și trei caramele.

„Noi am ales să venim aici, mi se pare foarte bine. Este un mediu ambiant pentru copil, totul este nou, sălile sunt dotate, sunt luminoase, curtea este de jur-împrejur, eu cred că este un lucru foarte bun. Putem aranja pentru cei mici așa cum considerăm noi că ar fi bine și ar fi frumos, ceea ce cred că se și vede, în prima zi de școală”, ne-a spus învățătoarea Ramona Focht.

După ce au participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, cei mici au pornit încrezători spre noile clase. În bucuria din prima zi, unii mai temători și alții mai veseli că își vor face prieteni, cei mici au pășit, puțin timizi, în containerele separate de restul școlii din cartierul Soarelui din Timișoara. Sunt bucuroși că totul este nou și chiar au așteptat să vadă cum sunt primiți la școală.

„Este foarte bine, am văzut la știri noua școală, îmi place că e curat și nou”, spune Andreea, o fetiță care a început luni clasa I.

Luca este de aceeași părere cu colega sa, fiind cel mai încântat de culorile din clasă și de aranjamentul făcut de „doamna învățătoare'.

Părinții sunt optimiști și încântați deopotrivă de containerele în care învață micuții lor. Se tem însă de iarnă, pentru că geamurile sunt mari și nu sunt convinși că vor face față caloriferele.

„Este prea mult geam, nu știu cum vor încălzi ei, aici trebuie căldură serioasă. Primăvara spre vară merge, dar așa, iarna, nu știu cum vor face”, este de părere un părinte.

O mămică este ceva mai optimistă : „Noi, în principiu, suntem încântați, acum vrem să vedem la iarnă cât de bine este izolată. Au fost condiții mult mai rele în școli. Nu este nimic ieșit din comun că sunt containere, se construiesc case din metal, din lemn peste tot în lume”.

Potrivit directorului Mihaela Șora, în containerele din curtea școlii vor învăța patru clasa I și două clase a II-a, adică aproape 150 de elevi.

„Nu vrem să le spunem containere, le spunem clase modulare. Ne mândrim cu această achiziție, suntem optimiști că totul va fi bine și vor fi cele mai bune condiții pentru derularea actului educațional în cele mai bune condiții”, spune profesoara Mihaela Șora.

Potrivit directorului, Școala Generală 30 din Timișoara are cele mai multe clase pregătitoare din țară. Aici, încă de la înființarea școlii, elevii din clasele a III-a și a IV-a fac ore după-amiaza, din lipsă de spații.

Primăria are un proiect de modernizare, dorind să extindă școala, dar la cum se mișcă lucrurile în România, mai e mult până când vor fi ridicate corpuri noi de clădire.

„Am fost nevoiți să mutăm elevii aici, pentru că spațiul din școala veche a devenit neîncăpător. Noi, în ultimii trei ani, ne-am dublat ca număr de clase pe clasele pregătitoare și altă variantă nu am avut. Am prezentat această idee părinților și ei au ales, pentru clasele I.

Pentru cele două clase de a II-a am tras la sorți. Mai sunt șase clase I care învață în clădirea școlii, avem zece clase I, zece clase a II-a și zece clase pregătitoare. Din câte știu, suntem cea mai mare școală din țară la clasele pregătitoare, 10 la număr. Dar nu ne sperie acest lucru.

Clasele a III-a și a IV-a, de douăzeci de ani, de când școala și-a deschis porțile, au fost și sunt și în acest moment de după-amiază. Nu cred că problema orelor de după-amiază va fi soluționată mai devreme decât în momentul în care extinderea cu cele două corpuri noi de clădire se va finaliza. Proiectul este gata, autorizația a fost obținută, urmează să se obțină finanțarea.

Noi credem, dacă avem un pic de noroc, și o protecție divină, că acest lucru se va întâmpla. Eu așa mi-am propus, în momentul în care extinderea va fi gata, să mă pensionez anticipat”, mai spune Mihaela Șora.

Containerele din curtea școlii au venit fără dotări și au costat 110.000 de euro. În acest preț au intrat și obiectele sanitare. Cu bani din bugetul local sau din impozitul de 2% pe venit, conducerea școlii și asociația părinților s-au ocupat să cumpere tot ce era necesar: de la abțibilduri, la caiete, baloane, table și tot ce era nevoie.

„Noi am pus rulourile exterioare, mobilierul, tablele interactive, tablele albe și dulăpioarele. Pentru o parte am primit bănuți din bugetul local, iar celelalte le-am luat din sponsorizări și de la asociația de părinți. Ei nu au venit cu bani de acasă, noi am adunat 100.000 de lei din 2%, nu le-am solicitat bănuți. Adunăm 2% de trei ani de zile, din acest 2% trimitem premianții la mare în fiecare an, acesta a fost al treilea an în care se duc în tabără gratuită la mare”, ne-a dat asigurări directoarea Școlii 30.

Primarul Nicolae Robu a mers și el să vadă ce spun copiii și părinții în prima zi de școală. S-a limitat la a le vorbi din fața școlii, de unde s-a lăudat cu „containerele excepționale”.

„În acest an, am venit cu ceva inovativ pentru Timișoara, avem șase clase modulare, li se spune containere. Acest clase din așa-numitele containere sunt excepționale, sunt spații de învățământ excepționale absolut din toate punctele de vedere. Avem șase clase și grupuri sanitare”, a spus primarul Timișoarei.

Edilul le-a promis părinților că, în doi sau trei ani, școala va arăta cu totul altfel, după ce municipalitatea va pune în practică un proiect pentru extinderea ei.

„Avem un proiect major, un nou proiect major pentru această școală, vom construi două corpuri de clădire, am depus deja toată documentația pentru a obține fonduri europene. Eu estimez că, în doi-trei ani, școala va avea condiții și mai bune decât până acum” a completat primarul.

El a ținut să le transmită părinților că „omul școlat va avea mai multe posibilități în viață”.

„Și când spun om școlat, am în vedere toate formele de pregătire. Să nu înțelegem că toată lumea trebuie să aibă studii superioare, societatea are nevoie de buni meseriași, de buni funcționari, fără studii superioare. Este important ca fiecare să ne facem datoria la locul nostru de muncă, de manifestare. Nu este atât de important ce facem, ci cum facem, să facem bine ceea ce este în sarcina noastră. Și atunci, integrând tot binele de la fiecare, va rezulta un bine pentru comunitate”, le-a mai spus Robu sutelor de părinți și elevi adunați în prima zi de școală la prima unitate de învățământ din Timișoara în care învățăceii vor ține ore în containere.