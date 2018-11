de Eduard Apostol

Ozonoterapie. Un concept „Forever Young”. Sănătate pentru trup, suflet și minte. Sângele se împrospătează, tenul își recapătă tinerețea, țesuturile sunt mai bine vascularizate, organismului îi este încetinită bătrânețea.

Sună bine, nu?

Poate tocmai de aceea a devenit un trend pe care vedetele din showbizul românesc l-au absorbit imediat după ce în Occident este un must have la orice nivel – de la Cristiano Ronaldo la Sharon Stone, de la Donald Trump la The Rolling Stone.

Ozonoterapia nu e doar un boost pentru oamenii hiperactivi sau cu bani, care vor să-și recapete tinerețea pierdută. E și un energizant pentru cei cu program încărcat, vezi cazul asistentei din Zimnicea care a murit zilele trecute răpusă de stres și de epuizare!

Nu se studiază în facultate

„În România, încă nu există informații despre ozonoterapie în facultate, poți face doar niște cursuri postuniversitare la Timișoara sau la București. Ozonoterapia îți poate alina multe dureri, iar rezultatele sunt vizibile. Vine un om în cârje, iar după terapia cu ozon începe să meargă, să se miște. Ajută la stoparea sau încetinirea Alzeihmerului. Chiar la diverse forme de cancer. Oamenii vin dărâmați și apoi devin energetici și mai sănătoși. Nu mai vorbim de afecțiuni articulare”, a povestit doctor Felicia Oprea, medic primar specializat în ozonoterapie și acupunctură.

O înțepătură ca de țânțar



Terapia cu ozon este o combinație de oxigen, 95 la sută, și de ozon, 5 la sută. Un aparat specializat oferă dozajul optim.

„Această terapie îi dă organismului un bobârnac astfel încât se mobilizează și aduce oxigen mai bun la organe și o calitate mai bună a sângelui. Descarcă substanțe endorfime care oferă o stare de bine. Dar vindecarea e măsura fiecăruia dintre noi”, a precizat Felicia Oprea.

Ozonul se poate injecta local, cu o seringă, sau se face autohemoterapie. Ajută și la boala secolului, depresia. „Un stres acumulează radicali liberi care ne fac rău. Ozonul e antioxidant, reduce numărul de radicali liberi. Ajută organismul să genereze singur vindecare. Dă o stare de bine, oamenii se trezesc că au mintea mai liberă după ozonoterapie. Creierul e mai bine oxigenat, mai bine hrănit, se ridică vălul de ceață, nu mai vezi viața cenușie”, a mărturisit doctorița.

3 metode principale de administrare a ozonului

– Autohemoterapie minoră – Circa 10-15 ml de sânge sunt prelevați de la pacient, ozonați și apoi injectați intramuscular. Se recomandă pentru stări gripale, infecții virale, afecțiuni dermatologice.

– Autohemoterapie majoră – Circa 50-150 ml de sânge sunt recoltați din vena cubitală, sunt amestecați cu aceeași cantitate de ozon și apoi reintroduși prin perfuzie. Se recomandă pentru afecțiunile cardiovasculare și hepatice.

– Insuflații rectale – Pentru cei care au teamă de ace, presupune introducerea pe cale rectală a unei cantități de ozon în forma de gaz umidificat, ce pătrunde în fluxul sangvin prin pereții intestinali. Pentru hepatită B și C, boala Crohn, ulcere, ciroză hepatică, detoxificare și prevenirea îmbătrânirii premature.

Prețuri accesibile

O ședință costă între 60 și 100 de lei. Prețurile pot crește, depinde de gradul de afectare. La o serie de 10-12 ședințe, care costă 500 de lei, evaluarea poate fi gratuită, se fac reduceri, în special persoanelor care au nevoie și au venituri mici. Mai pot apărea ședințe gratuite.

Ce este ozonul

Ozonul este gazul care întreține viața pe pământ. Stratul de ozon e, practic, un filtru natural care absoarbe cea mai mare parte a radiațiilor ultraviolete, periculoase pentru toate organismele vii. Ozonul medical folosit în concentrații terapeutice bine stabilite protejează împotriva îmbătrânirii și apariției unor boli. În combinație cu oxigenul se repară din interior, reducând inflamațiile. Ozonoterapia este larg folosită de patru decenii în țări precum Statele Unite, Canada, Rusia, Germania, Italia, Suedia, iar în România sunt zece clinici.

