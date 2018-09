Zeci de absolvenţi de Master ai Universităţii din Bucureşti se confruntă cu o situaţie bizară şi revoltătoare. La aproximativ două luni după ce au promovat examenul de Disertaţie, unii dintre aceştia chiar cu nota 10, au primit telefon de la secretariatul facultăţii şi li s-a transmis că trebuie să restituie bursa de merit. Este vorba de bursa pe care Universitatea o acordă celor mai buni studenţi, cei care au notele cele mai mari şi au obţinut cele mai bune rezultate la învăţătură.

„Joi, în jurul prânzului, m-au sunat de la facultate şi mi-au spus că le pare rău să-mi dea vestea asta, dar trebuie să restitui bursa. Când am întrebat de ce, mi-a explicat doamna secretară că, fiindcă am promovat examenul de Disertaţie, mi-am pierdut calitatea de student, iar bursele de merit se acordă doar studenţilor. Şi am întrebat, atunci, de ce mi-au mai virat banii, dar nu a ştiut să-mi răspundă, mi-a zis doar că dacă nu restitui banii, nu îmi iau diploma”, a declarat pentru ziarul Libertatea, Andreea, care a obţinut nota 10 la examenul de Disertaţie, susţinut la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (FJSC), din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Culmea este că tinerii care nu au promovat examenul de Disertaţie, sau nici măcar nu s-au înscris la acesta, au în continuare calitatea de „student” şi primesc bursele integral. Fiindcă aceste burse sunt acordată pe întreaga perioadă a anului universitar, care durează 12 luni, între 1 octombrie şi 30 septembrie, conform Ordinului 4104/21 iunie 2017, art. 1.

Deci, tinerii care fie nu au avut timp, fie nu au vrut să-şi dea examenele de finalizare a studiilor, sunt „recompensaţi” cu 3 luni de bursă „gratis”. Iar cei care au făcut efortul de a susţine Disertaţia încă din prima sesiune, din iunie, şi l-au şi promovat, sunt acum „sancţionaţi”. Mai în glumă, mai în serios, am putea deduce că niciun student bun nu rămâne nepedepsit.

Într-un răspuns transmis ziarului Libertatea de Universitatea din Bucureşti, la finalul lunii iulie, se arată că „în conformitate cu prevederile ordinului 4366/13 iulie 2017, art. 2, studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor. În consecință, aplicând prevederile ordinului 4366/13 iulie 2017, art. 2, Universitatea din București nu mai poate acorda burse studenților din ultimii ani de studiu care au susținut examenul de finalizare a studiilor”.

Cu toate acestea, foarte mulţi absolvenţi au primit aceşti bani şi în luna iulie şi în luna august. Iar acum au primit notificare, prin email, din partea Universităţii, prin care sunt atenţionaţi că, dacă până la finalul lunii septembrie nu restituie întreaga sumă, nu li se va elibera diploma de studii.

„Stimați absolvenți, în urmă convorbirii telefonice cu dvs. (cu excepția celor care nu au răspuns la telefon), referitor la restituirea banilor de burse, primiți dintr-o eroare, pe lunile iulie-august, vă trimit contul Universității din București în care trebuie să virați suma necuvenită. Termen de depunere, 30 septembrie, 2018. În caz contrar, nu veți putea ridica diplomele de la Biroul Acte Studii”, este emailul trimis de secretara Facultăţii de Jurnalism absolvenţilor de Master care ar trebui să dea înapoi banii primiţi datorită rezultatelor bune la învăţătură.

La Universitatea din Bucureşti, în anul universitar 2017-2018 au fost 5.599 de persoane care au primit burse. Dintre acestea, au fost acordate 24 de burse de performanță, 3.140 de burse de merit 1, 477 de burse de merit 2, 1.805 burse sociale şi 153 de burse sociale ocazionale. Valoarea lunară a unei burse de performanță este de 945 lei, bursa de merit 2 este de 840 lei, bursa de merit 1 este 735 lei, iar bursa socială 630 lei.

Absurd este că toţi studenţii Universităţii din Bucureşti au încheiat un contract cu această unitate de învăţământ valabil 2 ani, din data de 30 septembrie 2016, până în data de 30 septembrie 2018, în care la Articolul 5, pct. c, se precizează că studentul poate primi bursă pe întreaga durată de şcolarizare. Dar care pentru studenţii leneşi, ori prea ocupaţi cu alte probleme, se încheie în luna septembrie, beneficiind de toate drepturile studenţeşti în această perioadă, dar pentru cei buni la învăţătură se termină în iunie. Moment în care îşi pierd şi calitatea de student, şi drepturile băneşti oferite de universitate.

Ziarul Libertatea a solicitat Universităţii din Bucureşti un punct de vedere cu privire la numărul studenţilor care trebuie să restituie bursele. De asemenea, s-au cerut conducerii Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării explicaţii privind „eroarea” care a provocat această situaţie revoltătoare. În plus, am cerut Ministerului Educaţiei să precizeze dacă o universitate are dreptul să condiţioneze eliberarea unor diplome, mai ales că studenţii le-au obinut prin promovarea unor examene. Până în momentul publicării acestui articol, niciuna dintre instituţii nu a răspuns acestor solicitări.

