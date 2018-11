Adela Popescu, face mărturisiri înainte de a naște: „Am ales cu sufletul”

„De multe ori mă întreabă lumea dacă sunt fericită. Cu ce sunt, cu ce am ajuns, cu ce fac. Sau cum fac să nu mă afecteze criticile. Dacă cred că am făcut bine că am muncit până în ultima lună de sarcină sau câte și mai câte.

Pentru toate, indiferent de „zona de interes”, am un singur răspuns: am ales cu sufletul, cu inima, cu drag și am ales doar lucrurile în care am crezut 100%. Așadar, cred eu, nu e cazul să ne pierdem vremea cu regrete, cât timp, la momentul în care am făcut alegerea, ni s-a părut cea mai bună și ne-a adus bucurie”, a scris Adela Popescu pe propriul blog.

Totodată, vedeta a mai dat și câteva sfaturi de viață.

Căci, nu e așa?, important, în viață asta, e să ne bucurăm de orice lucru, oricât de mic.

„Să nu credeți că ceea ce spun eu acum are vreo înrădăcinare filosofică. Nu acolo vreau să merg. Vreau doar să spun că e bine și sănătos să ne bucurăm de lucruri mici și să facem alegeri în ton cu asta. Chiar dacă unele par insignifiante: să aleg azi o ciocolată, nu un măr, doar fiindcă mi-e poftă. Și să mă bucur de asta, chiar dacă nu e cel mai bine pentru corpul meu, pe termen lung. E doar o alegere simplă, pe care o luăm după cum simțim, conștienți și de ce spun medicii, și de ce ne cere corpul. Și e o mică bucurie”, a povestit Adela Popescu.

CITEȘTE ȘI: REPORTAJ EXCLUSIV/ 400 de români trăiesc într-o comună de dincolo de Cercul Polar /VIDEO