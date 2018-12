Ana Baniciu, despre unul dintre cele mai frumoase daruri din copilărie

Am primit de la Moș Crăciun un pian. Era pus sub brad. Nu m-am bucurat foarte tare, în primă fază, pentru că pianul nu era asamblat, erau niște cutii de carton. Eu îmi doream păpuși, sinceră să fiu. Taică-meu a stat toată noaptea să-l asambleze, iar dimineața am cântat la pian', a povestit Ana Baniciu, la CulTOUR', despre unul dintre cele mai frumoase daruri primite în copilărie.

Pe lista de anul ăsta, nu-mi doresc lucruri materiale. Îmi doresc mai mult să fiu eu liniștită sufletește, să petrec Crăciunul într-o companie frumoasă', a completat frumoasa artistă.

Ana a vorbit și despre superstițiile de care ține cont în noaptea dintre ani. Ceva roșu pe mine am avut în fiecare an. Cumva, cred că este o superstiție cu care ne-am obișnuit', a spus ea.

