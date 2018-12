Americanul a ajuns vineri în Port of Spain, capitala statului Trinidad-Tobago. Apoi a urcat la bordul unui iaht luxos și a făcut o croazieră de două ore până pe Insula Margarita din Venezuela.

„Vineri, 14 decembrie, ora 12. Mă aflu pe iaht spre Insula Sexului! Fetele pe care le așteptăm cu toții sunt la bord. Cei mai mulți dintre invitați mi-au părut entuziasmați să ajungă la bord și să le cunoască. Unul dintre ei chiar tremura. Știam ce trebuie să fac pentru că am fost aici și anul trecut, așa că m-am furișat și mi-am ales două dintre cele mai frumoase fete care să-mi fie partenere în următoarele patru zile. Alcoolul deja curge. Îmi duc fetele într-unul dintre dormitoarele de jos”, a scris medicul în prima sa însemnare din jurnal, conform Mirror .

După ce a ajuns pe Insula Sexului, bărbatul s-a cazat într-un hotel închiriat pentru toți cei care participă la orgia sexuală.

„M-am dus cu cele două fete în cameră, l-am așezat pe pat și am ațipit, după zborul lung și sexul făcut pe iaht. Fetele mele m-au trezit și m-au dus la restaurant să luăm cina. Era ziua de naștere a unuia dintre tipi. După ce a mâncat cu toții, fetele i-au cântat «La mulți ani» și i-au dansat în poală. Ceilalți l-au privit cu invidie”, susține Ryan.

Mai apoi, distracția s-a mutat în clubul de noapte, unde cei mai mulți dintre invitați consumau droguri.

„Am căutat un dealer și mi-am făcut și eu stocul (de droguri, n.red). Avea toate drogurile pe care ți le puteai imagina: cocaină, pastile. Am început să prizez cocaină cu fetele mele. Dj-ul a trimis jumătate din grupul fetelor pe scenă și ele au început să facă un spectacol sexual lesbian. (…) Un tip pe nume Samuel, bărbatul macho din grup, s-a ridicat și a început să facă sex cu fetele. Încetul cu încetul, aproape toată lumea, inclusiv eu, a început să facă sex în club. O urgie uriașă. Am consumat atât de multe droguri încât mi-am pierdut cunoștința”, a mărturisit medicul american.

„Sâmbătă, 15 decembrie, ora 13. M-am trezit în camera de hotel, lângă fetele mele. Nu-mi aduc aminte cum am ajuns din club în cameră. Prima noapte a fost fantastică! Am mers cu fetele să mâncăm. 14:30. Tocmai am terminat turneul de golf al orgiei. Câștigătorul se distrează cu toate cele 100 de fete timp de 15 minute. Aproape jumătate dintre cei invitați au participat și toate fetele s-au îmbrăcat sexy ca să ne încurajeze. Păcat că nu sunt atât de bun la golf! A câștigat unul dintre bărbați care joacă mult.

Jumătate dintre fete sunt din Venezuela și celelalte din Columbia. Dar este o fată foarte excitată din Canada”.

„Au organizat lecții de salsa topless. Mi s-a părut cam plictisitor, așa că l-am convins pe prietenul meu, Samuel, să vină în cameră cu fetele lui și să facem o mini orgie. Am făcut câteva poze ca amintire, deși va trebuie să le ascund ca să nu mi le găsească soția”

„Mai apoi, s-a deschis clubul de noapte și am cunoscut mai mulți dintre invitați. Sunt mulți profesioniști, medici, avocați și un alt stomatolog din Miami cu care m-am împrietenit. E și un tip din Orientul Mijlociu, cred că din Arabia Saudită, care merge peste tot cu un bodyguard. A plătit ca să aibă două fete în plus, așa că are patru fete și un bodyguard. Nu știe engleză, așa că nu știu mai multe despre el.