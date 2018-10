Miercuri, Avram Iancu a ajuns la destinație, în Istanbul, și a declarat că a înotat cu 50 de kilometri mai mult decât distanța estimată inițial. „Au fost 60 de zile! Au fost parcurşi 680 de kilometri, mai mult decât estimarea iniţială (630 km, n.r.). La capătul cursei am înotat şi strâmtoarea Bosfor, în întregime. A fost o cursă cu multe dificultăţi, pe toate planurile. Dacă ar fi să le înşir, n-aş mai termina. Dar oricât de multe ar fi fost, acestea pălesc în comparaţie cu sacrificiul lui Brâncoveanu şi al fiilor săi”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.

Bibliotecarul din Petroșani a înotat 60 de zile, de-a lungul coastei Mării Negre de la Sulina, cel mai estic punct al României, până la Istanbul, străbătând și strâmtoarea Bosfor. El a realizat această performanță fără să poarte costum de neopren şi fără să utilizeze labe de înot în apa a cărei temperaturi a fost de circa 16 grade. Cursa lui s-a dorit a fi o marcare a sărbătoririi celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918.

„În acest an unic, în care sărbătorim împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor, acesta a fost felul meu de a sărbători Centenarul. Totodată, am dorit să transmit faptul că în lume există valori care transcend chiar şi moartea. Iar România are valori! Pentru că fiinţa ei este milenară! Mulţumesc lui Dumnezeu care a înzestrat poporul român cu un ADN puternic”, a mai scris polisportivul.

În cursa sa, înotătorul a fost însoțit de caiaciştii Călin Ene, Lucian Ionescu, Adrian Zapis, Ulise Galu, aceştia urmându-l pe mare. De asemenea, Poliţia de Frontieră şi Pazei de Coastă din România, Bulgaria și Turcia, i-au fost aproape și l-au urmărit, încurajat și sprijinit.

Avram Iancu a pornit înot pe 2 septembrie, de la Sulina, propunându-şi să străbată un traseu de 630 de kilometri de-a lungul coastei Mării Negre, până la Istanbul. El şi-a început cursa din locul în care s-a aflat, anul trecut, la finalul celor 2.860 de kilometri pe care i-a parcurs înot, în vara lui 2017, pe întreg cursul Dunării.

În vârstă de 41 de ani, Avram Iancu a devenit primul om din lume care a parcurs înot Dunărea, fără să poarte costum de neopren. După 89 de zile de înotat, a ajuns pe 16 septembrie 2017, la Sulina, unde Dunărea se varsă în Marea Neagră. A străbătut înot 2860 de kilometri, luptându-se cu oboseala și efortul uriaș.

Foto: Facebook

