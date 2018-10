„După aceşti ani, s-au bătut cu pumnii în piept, că pot şi vor face lucruri extraordinare şi nu au făcut nimic. Dacă s-ar întâmpla din nou, astăzi, chiar nimeni nu ar avea nicio şansă”

„Eu cred că, după aceşti ani, a fost mai mult doar o chestiune de imagine, toată lumea s-a bătut cu pumnii în piept, că pot şi vor face lucruri extraordinare, şi nu au făcut nimic. Astăzi, România este mult mai puţin pregătită decât în noaptea incendiului din Colectiv. Cred că România nu a învăţat nimic şi dacă, Doamne Fereşte, ar fi un incendiu de aceeaşi amploare în noaptea aceasta, chiar nimeni nu ar avea nicio şansă„, a declarat deputatul Nicolae Bănicioiu, pentru Libertatea.

Bănicioiu mai afirmă că atât el, cât şi alţii ar fi trebuit să fi învăţat mult mai multe din acel incendiu.

„Nu uitaţi că a fost prima tragedie de acest gen şi la ce amploare, nu numai pentru România, ci şi pentru alte state europene. Uitaţi- vă, în momentul de faţă, Uniunea Europeană lucrează şi stabileşte protocolul de transfer pentru marii arşi pe incendiul de la Colectiv, din România. Este evident că se pot face mult mai multe, şi lucrurile se puteau face într-un mod mai operativ”, a spus acesta.

„Cred că am fost primul şi printre puţinii care am insistat ca răniţii să fie transferaţi în străinătate”

L-am întrebat pe fostul ministru al Sănătăţii dacă regretă că nu a trimis, în 2015, răniţii gravi din Colectiv, mai repede în străinătate.

„Eu i-am trimis. Este o mare eroare şi este o mare minciună. Am văzut şi acum o declaraţie. Eu nu m-am opus în niciun moment. Cred că am fost primul şi printre puţinii care am insistat să fie transferaţi în străinătate”, a spus deputatul Pro România.

Despre declaraţiile pe care le făcea în acea noapte, pe camerele TV, că în spitalele din România sunt toate condiţiile pentru răniţii din Colectiv şi că nu e nevoie de ajutor străin, Nicolae Bănicioiu spune, acum, după trei ani, că sunt neadevăruri. „Să lăsăm politica la o parte”, afirmă acesta, precizând că a fost primul care a declarat că doreşte transferul răniţilor în străinătate.

„Să lăsăm politica la o parte, noi am declarat din primul moment că vrem să transferăm pacienţii în afară, că vrem ajutor extern. Deci nu confundaţi cu ce au declarat altii, şi uitaţi-vă că hotărârea de Guvern de transfer este semnată de mine şi de premierul de la acea vreme. Astea sunt faptele. Decizia de transfer a unui pacient nu o ia ministrul sau premierul, ci medicul. În Româînia, decizia de transfer au decis-o medicii români şi străini, nu a fost o decizie politică. Asta este doar în mintea unor oameni care cred că au înţeles foarte bine dar vor să câştige nişte simpatie politică din asta. Deci nu s-a opus nimeni”, a spus Bănicioiu.

Ce spunea ministrul în 2015: „Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația”