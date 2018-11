Decizia instanței nu este, însă, una definitivă. Sentința poate fi atacată prin apel.

În afara condamnării la 25 de ani de închisoare. Doru Stoianof va trebui să achite şi daune morale şi fiului şi rudelor fostei soţii în valoare de 150.000 euro şi daune materiale de 24.000 lei, cât au costat înmormântarea şi pomenile, potrivit realitateadearges.net.

În aprilie, Doru Stoianof, un tânăr de 34 de ani din localitatea argeșeană Ștefănești, a îngrozit o țară întreagă prin fapta pe care a comis-o.

Potrivit procurorilor, bărbatul și-a înjunghiat de mai multe ori soția. Fără milă, a turnat diluant pe ea și i-a dat foc.

La atrocitate a asistat și fiul soților, un băiețel de trei ani. Țipetele femeii au fost auzite de o vecină care a dat alarma. Între timp, Doru Stoianof și-a luat copilul și a fugit de la locul faptei.

Lavinia, soția sa, a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să o salveze din cauza rănilor grave.

Fără vreun regret pentru ceea ce făcuse, Doru Stoianof a făcut un live pe Facebook prin care a anunțat crima. Bărbatul a explicat că soţia voia să se despartă și că a comis omorul din dragoste.

„Bă, nici nu vă trece prin cap ce-am făcut! Nu e de Live, e vorba să ascultaţi. Oricum, am dat de belea mare… De belea, belea mare! Şi asta nu mai e de rezolvat sau ceva! Aţi auzit? Nu mai e…! Aia contează! Când eşti gelos şi să iubeşti, băh. Adică, să iubeşti mai mult decât trebuie. Aia e.

Ce-am făcut, care m-auziţi, n-o să regret toată viaţa mea! Nu ştiu dacă îţi trece prin cap şi unde am putut să ajung. Să ascultaţi bine ce vă spun, că, când iubeşti pe cineva prea mult, nu e bine, nu e bine! O iei razna! Eu unul… aşa am făcut.

C-am iubit prea mult şi n-am suportat. Am iubit pe muierea mea, pe Lavinia, mult de tot şi o iubesc în continuare. Dar vorba aia! Toate are limită şi s-a terminat aşa, zic. S-a terminat urât de tot. M-am rugat de ea, «băi Lavinio, hai, băi, să ne împăcăm», că de-asta am plecat de acasă. Că nu ştie nimeni!

Am avut probleme cu ea. Am zis: «Hai, măi, să ne împăcăm, hai că există o soluţie, există ceva. Hai, mă, să facem». Băh, dar n-a vrut! N-a vrut! De ce n-a vrut, nu ştiu. Live, băi, live, nu mai se uită nimeni la live? Băi, se uită şi la mine cineva? Băi, fraţilor, care sunteţi şi care auziţi: am făcut o crimă! Din dragoste”, a spus bărbatul.