Scorul în Marea Finală era de 1 la 0 pentru Betty, iar scorul pe traseul ales de ea era de 2 la 2. Dintr-o dată, Alin Andronic a anunțat că nu mai poate continua și că renunță la competiție.

'E gata, Betty! Hai că abandonez! Du-te mă de aici, nu are sens! Îmi rup picioarele pe aici! Îmi rup picioarele degeaba! Nu are sens! Înțelege că nu are sens! Jocul a luat sfârșit‘, a spus Alin Andronic.

Fosta handbalistă de performanță a pus mâna pe marele trofeu Exatlon și a luat un premiu de 100.000 de euro. Beatrice Olaru a transmis mulțumiri în primul rând celor de acasă, în frunte cu mama și iubitul ei.

FOTO INSTAGRAM Beatrice Olaru

