Conform dovezilor adunate de Bob Woodward, în volumul „Fear: Trump in the White House/Teamă: Trump în Casa Albă„, după atacul chimic din 2017 atribuit regimului preşedintelui sirian Bashar al-Assad, Trump l-a chemat la el pe generalul James Mattis, minitrul Apărării, şi i-a spus că ar dori să-l asasineze pe Al-Assad.

„Hai dracu’ să-l ucidem! Să mergem! Să omorâm dracu’ mulți/”Lets fucking kill him! Lets go in. Lets kill the fucking lot of them)”, ar fi spus Trump.

După ce a închis, Mattis s-ar fi întors spre un consilier și ar fi spus: „Nu vom face nimic din astea. Vom fi mult mai măsurați”.

La capătul unei întâlniri dintre Trump și echipa sa de securitate națională dedicată prezenței militare în peninsula coreeană, ministrul Apărării, Jim Mattis, exasperat, le-ar fi zis apropiaților săi că președintele se comportă ca un „elev de clasa a cincea sau de a șasea” (10 – 11 ani).

Washington Post, care a obținut o copie a cărții redactate de cel care a dezvăluit, împreună cu Carl Bernstein, scandalul Watergate care l-a constrâns pe Richard Nixon să demisioneze, a publicat marți, 4 septembrie, numeroase extrase prea puțin măgulitoare pentru al 45-lea președinte al Statelor Unite… „un președinte incult, coleric și paranoic, pe care miniștrii și colaboratorii săi se străduiesc permanent să-l țină sub control, pentru a evita derapaje puternice”.

Consilieri apropiaţi ai preşedintelui american Donald Trump ar fi luat măsuri ieşite din comun la Casa Albă într-o încercare de a opri ceea ce ei califică drept „impulsuri periculoase” ale şefului lor, mergând până la a face să dispară sau a-i ascunde documente pentru ca el să nu le semneze.

Printre documentele menţionate se numără şi unul care ar fi permis retragerea Statelor Unite din Acordul Nord-American de Comerţ Liber şi dintr-un acord de liber comerţ cu Seulul.

Bob Woodward mai descrie în carte frustrarea recurentă a secretarului general al Casei Albe, John Kelly, care este tradițional cel mai apropiat de președinte în cadrul „West Wing”.

Șeful de cabinet de la Casa Albă, John Kelly, îl descrie pe Trump ca pe un „idiot” şi „dezechilibrat”.

În cadrul unei reuniuni în comitet restrâns, acesta ar fi afirmat, legat de Donald Trump: „E un idiot. E inutil să încerci să îl convingi de orice. (…) A deraiat de pe șine. Suntem în Orașul nebunilor. Nici măcar nu știu de ce vreunul dintre noi e aici. E cea mai proastă slujbă pe care am avut-o vreodată”.

„Cartea lui Woodward a fost deja respinsă şi discreditată de secretarul Apărării, James Mattis şi şeful de personal al Casei Albe John Kelly. Citatele lor sunt fraude fabricate, o escrocherie asupra publcului. La fel ca alte poveşti şi citate. Woodward este un agent al democraţilor? Observaţi sincronizarea?” a declarat Donald Trump pe Twitter, sugerând că data publicării cărţii „Fear” a fost aleasă special pentru a afecta alegerile din luna noiembrie.

Secretarul Apărării, Jim Mattis, a numit cartea „ficţiune”, în timp ce purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Sarah Sanders, susţine că afirmaţiile făcute de Woodward în carte sunt „doar poveşti fabricate, făcute de foşti angajaţi nemulţumiţi”.

Casa Albă nu a reacționat, oficial, față de publicarea extraselor din această carte.

Cartea „Fear: Trump in the White House/Teamă: Trump în Casa Albă” urmează să fie lansată pe 11 septembrie, un moment simbolic pentru Statele Unite, când se împlinesc 17 ani de la atacurile teroriste din News York, care au ucis aproape 3.000 de oameni (2.996), dar a distrus și ansamblul World Trade Center, un simbol al SUA.

Citește și: VIDEO/Ultimul kilometru din A3, misiune imposibilă. Cum arată tronsonul A3 din zona Petricani şi când va fi gata