Comisia juridică a Senatului trebuie să întocmească raportul la solicitarea DNA până pe data de 10 decembrie.

Călin Popescu-Tăriceanu a avut termen cinci zile pentru a-şi studia dosarul întocmit de procurorii DNA şi după lecturarea unei părţi din el preşedintele Senatului a afirmat că acesta „nu are susţinere în acuzare şi este făcut pentru alte scopuri”. El spunea că sunt 17.000 de pagini și că pe măsură ce citește dosarul, descoperă lucruri noi.

„E un volum foarte mare de informații care trebuie parcurs și în referatul pe care l-a trimis DNA, cu bună știință, au pus numai lucrurile care duc la o anumită concluzie, concluzia clară că eu aș fi vinovat. Când stau și citesc declarațiile celor care au fost chemați ca martori văd cu totul și cu totul altceva', a spus Tăriceanu.

Pe 7 noiembrie, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu.

Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 – 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Prima reacţie a lui Tăriceanu, după ce DNA a cerut începerea urmăririi sale penale:

„Nu facem decât să arătăm și mai pregnant cum funcționează justiția în România. Senatul va urma procedurile care se fac în atfel de situații. Nu pot să anticipez decât că Senatul va urma procedurile care trebuie să fie urmate dacă se primește o astfel de solicitare. Mi-e greu să fac alte comentarii despre ce se va întâmpla. Astea sunt informații despre care nu știu de unde provin și nu stau să comentez pe marginea lor', a mai spus președintele Senatului la Antena 3.

ALDE, partidul al cărui lider este Călin Popescu Tăriceanu, a dat un comunicat de presă cu punctul de vedere al liderului său: „În legătură cu informațiile vehiculate în mass-media, doresc să fac următoarele precizări: 1. Până la această oră, nu am primit nici o comunicare oficială, referitoare la începerea urmăririi penale într-un dosar al DNA; 2. În legătură cu informațiile vehiculate de presă, referitoare la presupuse ilegalități în dosarul Microsoft, menționez: – Pe timpul mandatului meu de Prim-Ministru, Guvernul nu a efectuat nici o plată în contul licențelor Microsoft; – Hotărârile de Guvern care au fost adoptate în acea perioadă au avut drept scop inventarierea licențelor Microsoft folosite în instituțiile publice; – Reamintesc că acest contract a fost semnat și pus în aplicare, în baza unei Hotărâri de Guvern, adoptată în 2004; 3. Este ciudat faptul că la peste 10 ani de la terminarea mandatului și la 3 ani după prima vehiculare a numelui meu în acest dosar, se reia această temă pe care o consider o reacție în plus față de atitudinea mea de combatere a abuzurilor și exceselor din justiție. Demersurile mele, în mod evident deranjează pe cei care au acaparat în mod ilegitim puterea în Statul Român. Având în vedere dosarul de mărturie mincinoasă în care am fost achitat, pare că din nou asistăm la un alt produs FABRICA DNA de dosare”, a spus Tăriceanu.

