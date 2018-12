Artista, celebră pentru hituri precum „Guess Who I Saw Today” şi „(You Don’t Know) How Glad I Am” şi care a fost o sursă de inspiraţie pentru cântăreţe ca Nnenna Freelon, Patti Labelle şi Anita Baker, a murit în locuinţa ei din Pioneertown, California, miercuri, potrivit mediafax.

Într-un interviu acordat în 2010, Nancy Wilson a declarat: „Muzica pe care o cânt astăzi este muzica pop a anilor 1960. Nu mă consider muzician de jazz (…) Iau versurile şi îmi pun amprenta asupra lor. Mă consider un interpret de versuri”.

