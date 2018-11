Vecina polițistului Marius Franțescu a declarat că bărbatul obișnuia să iasă să își plimbe copilul. Nu își poate explica însă ce l-ar fi putut determina să comită gestul șocant.

„Când am venit aici mi-au spus că s-a împuşcat el şi l-a împuşcat şi pe copil. Avea copilul în vizită la el, erau în divorţ. Ştiu că era poliţist. Mi se pare…eu nu îmi revin. Eu când am auzit-o pe bunică ţipând, pur şi simplu am început să tremur şi să plâng. Mama ei a venit şi cred că au fost luate cu Salvarea că le-a venit rău. Părea un om echilibrat, plimba des copilul, dar nu poţi să ştii”, a spus vecina polițistului, potrivit Mediafax.

Bărbatul de 29 de ani și copilul de 3 ani au fost găsiți morți în casă după ce soția polițistului a chemat pompierii, pentru că bărbatul nu îi mai dădea niciun semn. Cei doi erau în proces de divorț și împărțeau custodia copilului. Mama copilului este de asemenea polițistă.

Presa locală scrie că polițistul Marius Franțescu este fiul consilierului PNL Costel Franțescu.

