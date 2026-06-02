Un șofer de TIR și-a plătit tot creditul la casă cu un obiect strălucitor pe care l-a găsit din greșeală pe câmp

Inel roman din aur cu zeița Victoria, cumpărat cu 91.200 €

Un inel roman de aur, decorat cu zeița Victoria, descoperit pe un câmp din Somerset, a fost achiziționat de South West Heritage Trust pentru 78.000 de lire sterline (aproximativ 91.200 de euro). Descoperirea, realizată de Kevin Minto, a fost însoțită de un tezaur de 297 de monede romane, potrivit The Guardian.

Kevin Minto, un șofer din Wiltshire, pasionat de detectoare de metale, a găsit inelul în 2018, în timpul unei cercetări pe teren. La început, credea că a descoperit o monedă, dar obiectul s-a dovedit a fi un inel roman de aur, de o raritate și măiestrie excepțională. „E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum ai fi lovit de un tren expres”, a declarat Minto.

Inelul, o descoperire ,,fără egal pentru Marea Britanie”

Datând din anul 297 d.Hr., inelul cântărește 48 de grame și este decorat cu o piatră prețioasă gravată, reprezentând zeița Victoria conducând un car cu doi cai. Este considerat o descoperire ,,fără egal pentru Marea Britanie” datorită dimensiunii, greutății și detaliilor artistice.

Amal Khreisheh, curator principal la South West Heritage Trust, a explicat: „Deși sunt cunoscute și alte exemple, aceste elemente se combină pentru a crea un inel spectaculos care este echivalat doar cu descoperirile continentale.”

Descoperirea oferă indicii despre viața romanilor din sudul Somerset-ului în perioada de tulburări din anii 286-296. Potrivit lui Khreisheh, inelul ar fi fost îngropat ca parte a unui tezaur ce includea monede, ceramică și obiecte de plumb. Zona Ilminster pare să fi fost un important punct comercial, populat de romani bogați. „Poate că inelul a aparținut unui guvernator, comerciant sau mare proprietar de pământuri”, a adăugat curatorul.

Amal Khreisheh, Foto: South West Heritage Trust

Bărbatul și-a împărțit jumătatea câștigului cu un prieten

Minto, în vârstă de 68 de ani, și-a împărțit jumătatea câștigului cu un prieten detector de metale și a reușit să-și achite ipoteca. „Mi se pare corect, într-un fel”, a spus el. Proprietarul terenului a primit cealaltă jumătate din sumă. Minto continuă să exploreze câmpurile, în speranța unor noi descoperiri: „Monedele erau peste tot”, a povestit el despre primele sale descoperiri în zonă în 2017.

Inelul va fi prezentat în august, în cadrul unei „zile de descoperire” la centrul de artă din Ilminster, și va fi amplasat permanent la Muzeul Somerset din Taunton. În luna iunie, acesta va fi inclus într-un tur educațional al școlilor primare, oferindu-le elevilor oportunitatea de a afla mai multe despre moștenirea romană a regiunii.

Foto: South West Heritage Trust

South West Heritage Trust plănuiește analize suplimentare pentru a determina originea inelului, posibil fabricat în Marea Britanie sau în altă parte. „Aurul nu a necesitat curățare, iar pe piatra prețioasă se mai pot observa pete de pământ roșu”, a subliniat Khreisheh. Descoperirea ar putea conduce la noi cercetări asupra tezaurului roman asociat, inclusiv a unui sicriu de plumb găsit anterior de Minto.

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