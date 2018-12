Cleopatra Stratan, transformată total în noul videoclip

Cleopatra Stratan arată din ce în ce mai bine. După piesa „Te las cu inima” , fiica lui Pavel Stratan vine cu o nouă piesă de iarnă, în colaborare cu Edward Sanda. Este vorba despre melodia „Cozonac'.

„Am plecat de o la o idee funny despre Crăciun și așa am ajuns să colaborăm. Am hotărât să lucrăm la piesa asta împreună și să dăm startul sărbătorilor. De aici a început totul: pregătirea piesei, videoclipul și acum lansarea! La clip ne-am simțit foarte bine, cu bună dispoziție și veselie. Am avut ocazia să mă bucur alături de Edward că și cum am petrecut Crăciunul împreună', spunea recent Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan, în vârstă de 15 ani, a ajuns în manualele școlare din Belgia. Anunțul a fost făcut chiar de tatăl său, Pavel Stratan. Despre Cleopatra Stratan s-a auzit în toată lumea. A devenit cunoscută încă de pe vremea când era doar o copilă și a cucerit publicul cu hit-ul ei, „Ghiță'. Acum, fiica celebrului interpret Pavel Stratan este o domnișoară în toată regula, care încă se ocupă de muzică și este recunoscută la nivel internațional.