Zeci de vehicule de poliție au umplut străzile din cartierul Neudorf, zonă în care locuia Chekatt și unde s-a ascuns timp de două zile înainte de a fi localizat.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini surprinse din locul în care a fost ucis Chekatt. În filmuleț se pot vedea echipele care inspectează zona și cadavrul bărbatului.

RT: @rt_com :#Strasbourg attack: Immediate aftermath following police shooting of suspect https://t.co/QTuy2kTNaA pic.twitter.com/Al8Rf4obAk

