SPAK, structura specială de combatere a corupției din Albania, a început o anchetă în legătură cu modificările statutului de protecție a zonei și schimbările privind proprietatea terenurilor din 2024, care au permis inițierea proiectului turistic. Aceste schimbări au stârnit nemulțumiri în rândul organizațiilor de mediu și al cetățenilor, deoarece zona găzduiește specii rare, precum păsări flamingo, foci și broaște țestoase marine.

Kushner a anunțat în august 2024 planurile pentru dezvoltarea complexului de lux, iar în 2026 a vizitat locația împreună cu soția sa, Ivanka Trump. Potrivit premierului albanez Edi Rama, citat de Politico, negocierile pentru realizarea proiectului continuă, acesta incluzând construcția a 10.000 de camere de hotel. Rama a declarat că studiul de mediu nu este încă finalizat și că proiectul nu va afecta rezervația naturală protejată.

Garduri cu sârmă ghimpată blochează accesul oamenilor la plajă. Proteste și reacții internaționale

Protestele împotriva proiectului au început la sfârșitul lunii mai, când s-au ridicat garduri cu sârmă ghimpată în zona Zvernec, la sud de Albania, blocând accesul localnicilor și turiștilor la plajă. Pe 31 mai, sute de protestatari s-au adunat în fața clădirilor guvernamentale, cerând oprirea proiectului, protejarea mediului și demisia premierului Rama. Alte manifestații sunt planificate în Tirana și în apropierea sitului propus, la Vlora, pe 6 iunie.

După protestul de sâmbătă, au apărut imagini video în care agenți de securitate privată agresau un manifestant și îl târau pe o stâncă, amenințând alți protestatari. Ulterior, autoritățile albaneze au retras licențele a două companii de securitate privată implicate, iar unul dintre agenți a fost arestat. În același timp, 15 protestatari au fost puși sub acuzare, iar șeful poliției locale a fost demis.

Ginerele lui Trump, mai multe proiecte controversate în Balcani

Albania vizează aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 și a deschis toate capitolele de negociere necesare. Liderii celor 27 de state membre ale UE urmează să discute vineri, în Muntenegru, despre extinderea blocului comunitar cu țările din Balcanii de Vest, inclusiv Albania.

Proiectul lui Kushner nu este primul care generează controverse în regiune. În 2025, Jared Kushner a renunţat la un proiect considerat controversat privind construirea unui hotel de lux de 750 d emilioane de euro pe ruinele fostului cartier general al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999, relatează AFP.

„Proiectele de anvergură trebuie să unească, nu să divizeze, iar din respect faţă de poporul sârb şi oraşul Belgrad ne retragem candidatura şi ne retragem proiectul, deocamdată”, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al societăţii. „Viziunea noastră era să oferim un design elegant, care să inspire şi să onoreze progresele Serbiei”, a adăugat reprezentantul Affinity Partners, în condițiile în care imagini distribuite anterior pe reţele de socializare promiteau doi zgârie-nori luminoşi tronând peste Belgrad.

Clădirea în ruine, bombardată de forțele NATO în 1999 în timpul intervenției Alianței pentru a opri campania militară a Serbiei în Kosovo, are o valoare simbolică pentru unii, care o consideră un memorial și un simbol al opoziției continue față de NATO. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care a menținut legături strânse cu Trump, a susținut planurile acestuia, în ciuda protestelor și a contestațiilor legale.

