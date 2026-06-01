Zona găzduiește specii rare, precum păsări flamingo, foci și broaște țestoase marine

SPAK, structura specială de combatere a corupției din Albania, a început o anchetă în legătură cu modificările statutului de protecție a zonei și schimbările privind proprietatea terenurilor din 2024, care au permis inițierea proiectului turistic. Aceste schimbări au stârnit nemulțumiri în rândul organizațiilor de mediu și al cetățenilor, deoarece zona găzduiește specii rare, precum păsări flamingo, foci și broaște țestoase marine.

Kushner a vizitat zona împreună cu soția sa, Ivanka Trump

Kushner a anunțat în august 2024 planurile pentru dezvoltarea complexului de lux, iar în 2026 a vizitat locația împreună cu soția sa, Ivanka Trump. Potrivit premierului albanez Edi Rama, citat de Politico, negocierile pentru realizarea proiectului continuă, acesta incluzând construcția a 10.000 de camere de hotel. Rama a declarat că studiul de mediu nu este încă finalizat și că proiectul nu va afecta rezervația naturală protejată.

Garduri cu sârmă ghimpată blochează accesul oamenilor la plajă. Proteste și reacții internaționale

Protestele împotriva proiectului au început la sfârșitul lunii mai, când s-au ridicat garduri cu sârmă ghimpată în zona Zvernec, la sud de Albania, blocând accesul localnicilor și turiștilor la plajă. Pe 31 mai, sute de protestatari s-au adunat în fața clădirilor guvernamentale, cerând oprirea proiectului, protejarea mediului și demisia premierului Rama. Alte manifestații sunt planificate în Tirana și în apropierea sitului propus, la Vlora, pe 6 iunie.

După protestul de sâmbătă, au apărut imagini video în care agenți de securitate privată agresau un manifestant și îl târau pe o stâncă, amenințând alți protestatari. Ulterior, autoritățile albaneze au retras licențele a două companii de securitate privată implicate, iar unul dintre agenți a fost arestat. În același timp, 15 protestatari au fost puși sub acuzare, iar șeful poliției locale a fost demis.

Ginerele lui Trump, mai multe proiecte controversate în Balcani

Albania vizează aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 și a deschis toate capitolele de negociere necesare. Liderii celor 27 de state membre ale UE urmează să discute vineri, în Muntenegru, despre extinderea blocului comunitar cu țările din Balcanii de Vest, inclusiv Albania.

Proiectul lui Kushner nu este primul care generează controverse în regiune. În 2025, Jared Kushner a renunţat la un proiect considerat controversat privind construirea unui hotel de lux de 750 d emilioane de euro pe ruinele fostului cartier general al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999, relatează AFP.

„Proiectele de anvergură trebuie să unească, nu să divizeze, iar din respect faţă de poporul sârb şi oraşul Belgrad ne retragem candidatura şi ne retragem proiectul, deocamdată”, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al societăţii. „Viziunea noastră era să oferim un design elegant, care să inspire şi să onoreze progresele Serbiei”, a adăugat reprezentantul Affinity Partners, în condițiile în care imagini distribuite anterior pe reţele de socializare promiteau doi zgârie-nori luminoşi tronând peste Belgrad.

Clădirea în ruine, bombardată de forțele NATO în 1999 în timpul intervenției Alianței pentru a opri campania militară a Serbiei în Kosovo, are o valoare simbolică pentru unii, care o consideră un memorial și un simbol al opoziției continue față de NATO. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care a menținut legături strânse cu Trump, a susținut planurile acestuia, în ciuda protestelor și a contestațiilor legale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Radu Miruță, adevărul despre blindatele Piranha, de 10.000.000 euro bucata: „FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere”
Știri România 07:26
Radu Miruță, adevărul despre blindatele Piranha, de 10.000.000 euro bucata: „FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere”
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Analiză
Știri România 07:00
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea sportivei: „Acesta e sfatul meu”. Ce spune despre comparația cu Simona Halep
Fanatik.ro
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea sportivei: „Acesta e sfatul meu”. Ce spune despre comparația cu Simona Halep
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 01 iun.
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 01 iun.
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
ObservatorNews.ro
Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
Mediafax.ro
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Fanatik.ro
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie