Golirea Lacului Herăstrău începe de marți, 2 iunie

Lucrări majore la Lacul Herăstrău încep pe 2 iunie, conform unui anunț al Primăriei București. Procesul include golirea lacului pentru consolidarea malurilor, o măsură necesară din cauza riscului de prăbușire.

„Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”, a transmis Primăria București pe Facebook.

Începând de marți, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București va iniția scăderea nivelului apei.

Operațiunea se va încheia pe 8 iunie, când utilajele vor interveni în cuva lacului. În acest interval, rațele vor fi relocate pe Lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați în lacul adiacent.

Ce a anunțat primarul Ciprian Ciucu cu privire la consolidarea malurilor din Herăstrău

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că proiectul implică curățarea cuvei lacului, eliminarea depunerilor și consolidarea malurilor.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a declarat edilul.

Parcul Herăstrău, cel mai mare din București, nu a beneficiat de reamenajări majore în ultimele decenii. Infrastructura degradată, inclusiv malurile lacului, aleile și mobilierul urban, a fost frecvent criticată de bucureșteni, iar lucrările anunțate vin să răspundă acestor nemulțumiri. Primăria București subliniază importanța intervenției pentru siguranța zonei.

