„Să sperăm în zile mai bune”

La sfârșitul lunii decembrie 2025, o siluetă îmbrăcată în negru stătea ghemuită în mijlocul uneia dintre străzile principale din Teheran, înfruntând direct șirurile de forțe de securitate pe motociclete.

Videoclipul tremurat al incidentului a amintit de faimosul protestatar „Tank Man” din Piața Tiananmen din Beijing, care a înfruntat singur o coloană de blindate în timpul protestelor pro-democrație din 1989, ce au fost ulterior strivite de tancuri.

Bărbatul care a filmat videoclipul în Teheran, în urmă cu șase luni, a lansat o nouă înregistrare pe 1 iunie, confirmând că mâine va merge la închisoare.

„Mâine merg la închisoare pentru a-mi ispăși condamnarea de 10 ani”, a declarat Masud Piyahu în videoclipul său, potrivit Radio Europa Liberă.

„Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că nu am negat niciodată că am filmat acea scenă în acea zi pe strada Jomhuri (Republicii). Dar nu am avut nicio legătură cu răspândirea ei și nu am intenționat niciodată ca acel videoclip să fie distribuit. Să sperăm în zile mai bune”, a adăugat el.

Represiune sângeroasă

Avocații lui Piyahu au declarat că acesta postase videoclipul pe un cont privat de pe o rețea de socializare, iar alte persoane l-au preluat și l-au distribuit mai departe.

La scurt timp după aceea, protestele mocnite ale comercianților iraniei care manifestau împotriva dificultăților economice s-au extins în întreaga țară – ducând la o represiune sângeroasă în luna ianuarie, în care forțele de securitate au ucis cel puțin 7.000 de oameni, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

Gestul tânărului a devenit viral și intens dezbătut

Un videoclip care arată o persoană așezată în mijlocul unei străzi din Teheran, în fața polițiștilor pe motociclete, în timpul mișcării de protest care a zguduit Iranul, a fost larg difuzat pe rețelele sociale, unii văzând în el simbolul unui „moment Tiananmen”, potrivit AFP.

Așezată în poziția lotus, această persoană rămâne impasibilă, cu capul plecat, înainte de a-și acoperi capul cu jacheta, în timp ce în spatele lui o mulțime aleargă pentru a se îndepărta de norii de gaz lacrimogen. În fața lui, peste douăzeci de polițiști pe motociclete, cu căști și îmbrăcați în negru, sunt opriți, unii dintre ei coborând de pe motociclete.

Aceste imagini, preluate pe rețelele sociale, în special în afara țării, evocă pentru unii internauți imaginea bărbatului care s-a confruntat cu o coloană de tancuri în piața Tiananmen din Beijing, în timpul represiunii mișcării din iunie 1989 care cerea reforme democratice.

Tiananmén, China 1989 a la derecha

Teherán , Irán 2025 a la izquierda

Dos pueblos que se levantaron contra las dictaduras que los acosan pic.twitter.com/cNcEATV0rV — @IsraelVive (@IsraelVive1948) December 29, 2025

Conform verificărilor AFP, videoclipul a fost postat pe rețelele sociale luni, în jurul orei 13.30 GMT, în a doua zi de manifestații începute cu o zi înainte împotriva vieții scumpe în cea mai mare piață de telefoane mobile din capitala Teheran.



















