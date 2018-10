„După ce s-a resimtit cutremurul, pompierii au trecut la verificările care se fac conform planului, mai ales în zonele vulnerabile, precum Centrul Vechi. Nu am primit nicio informare pe parcursul verificărilor că ar fi fost pagube. Nu am primit apeluri la 112 că ar fi fost înregistrate pagube. Verificările care s-au făcut arată că acest cutremur a fost fără impact asupra clădirilor, care să producă situații de urgență.

Cel mai imporant lucru – iar noi am postat aceste sfaturi pe Facebook, pe aplicație – este ca omul să nu se panicheze în timpul cutremurului. Trebuie imediat să se pună sub o grindă, sub o masă sau altă piesă de mobilier mai solidă, să nu coboare pe scări sau cu liftul, până trece cutremurul. Dacă are gazul pornit, trebuie să-l oprească.

Sistemul RO-ALERT nu anunță cutremure. Sistemul va fi folosit în cazul cutremurului eventual pentru transmiterea unor mesaje pentru indicații post-cutremur. Numai că în această situații nu am avut pagube ca să trimitem mesaje și să trezim populația prin mesaje de acest gen, doar ca să spunem să stea liniștiți. Trebuie să se înțeleagă că transmiterea unor mesaje cu câteva secunde înainte poate produce panică.

Controlul panicii este foarte important, dar și informarea din timp. De aceea noi recomandăm populației să citească recomandările de pe aplicația DSU.', a declarat secretarul de stat Raed Arafat pentru Știrile Pro TV.