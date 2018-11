Isprăvile colonelului Gheorghe Ștefan sunt probate cu documente medicale, furnizate publicului de apropiați ai pacientei

Libertatea publică azi două cazuri care au afectat definitiv viața unor paciente.

În timpul unei manevre chirurgicale greșite, constănțeanca A.D. suferă o hemoragie masivă.

Ca să fie salvată, după câteva săptămâni i se scoate un rinichi, iar familia susține că i se ascunde adevărul.

A doua pacientă, o femeie de 61 de ani, are o stare proastă accentuată după două operații succesive greșite, prima o intervenție laparoscopică la bilă.

Nimeni nu știe ce se întâmplă, până când la Computer Tomograf i se descoperă două foarfeci medicale de câte 16 cm, uitate de medic în abdomen!

Ambele cazuri au fost operate de Gheorghe Ștefan, șef Secție chirurgie și director medical la Spitalul Militar de Urgență Constanța.

Riscurile stârnite de intervențiile lui au ajuns atât de departe încât cei care cunosc situația au decis să pună la dispoziția Libertății probele erorilor medicale.

De Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Cu medicul Gheorghe Ștefan a vorbit o singură dată, după operație.

„A venit la mine, mi-a spus că a salvat-o și mi-a luat plicul”, povestește Aura S.

Mama sa, A.D., 65 ani, constănțeancă, se internează în aprilie 2018 cu diagnosticul de ruptură de perineu și este operată de medicul Gheorghe Ștefan.

Chirurgul alege abordarea vaginală și, în timpul operației, scapă din pensă uterul, care se retrage în abdomen, ca și artera uterină.

Rezultă o hemoragie masivă!

Chirurgul e chiar directorul medical al spitalului

După două ore de panică, pacienta intră în șoc hipovolemic, cu pierdere de 3 litri de sânge, hemoglobină 2.

Chirurgul intervine abdominal și „suturează grosolan tot ce prinde”, după cum descrie intervenția unul dintre ceilalți medici care au supravegheat pacienta.

Mai multe cadre medicale, sub protecția anonimatului, au confirmat cazul pentru Libertatea. Asta pentru că doctorul și colonelul Gheorghe Ștefan, 60 de ani, este șeful Secției de chirurgie generală și directorul medical al Spitalului Militar de Urgență Constanța.

Două operații cu mari suferințe

„În toți acești ani, medicul Gheorghe Ștefan a avut și are el însuși o condiție medicală, inclusiv o dezlipire de retină la ochiul stâng rezolvată abia în septembrie 2018, care îi afectează capacitatea profesională. Conducerea știe, noi știm, dar pacienții nu știu, și ei sunt cei care suferă”, explică una dintre sursele ziarului.

Actele medicale și relatările familiilor pacienților, aflate în posesia ziarului, descriu două cazuri în care operațiile directorului medical al spitalului din Constanța au fost urmate de consecințe grave pentru bolnavii săi.

„Mi-au spus că i-au ciupit artera care duce la inimă”

Primul caz e chiar cel cu care a început articolul, al A.D., pacienta de 65 ani cu hemoragie masivă din timpul intervenției directorului Gheorghe Ștefan.

Relatarea familiei întregește afirmațiile medicilor.

„După ce mama a ieșit din sala de operație și a fost dusă în Terapie Intensivă, medicul care a venit să vorbească cu mine a fost anestezistul. El mi-a spus că au apărut niște complicații în timpul operației, că i-ar fi scăpat uterul în abdomen și că i-a fost ciupită și artera care duce la inimă, dar că șansele sunt favorabile”, își amintește Aura S., fiica pacientei A.D.

„Mamei i-a fost indusă coma și abia după câteva zile bune am reușit să vorbesc cu ea. Mi-a povestit că a fost tăiată pe burtă pe viu, pentru operația inițială fiindu-i făcută anestezie rahială, și că a țipat de durere, după care a leșinat și mai departe nu-și mai aduce aminte nimic”.

„Ca să repare, alt medic i-a extirpat mamei rinichiul”

„Recuperarea postoperatorie a mamei nu a evoluat bine și după două săptămâni am fost chemată de urgență la spital și mi s-a spus că a apărut o complicație la unul dintre rinichi”, rememorează fiica bolnavei.

„Un cadru medical mi-a spus că la ecografie se vede că, în urma intervenției chirurgicale, i-a fost obturat ureterul și că rinichiul drept a început să se necrozeze. Mama a fost transferată la Secția de urologie a Spitalului Județean de Urgență, unde i s-a făcut CT, dar aici mi-au spus că nu se vede prea bine problema, că rinichiul se vede în umbră, bla, bla. A fost băgată imediat în sala de operație”.

Familia nu se aștepta la un asemenea verdict și primește vestea ca un șoc.

Eroarea de la prima intervenție impune scoaterea unui organ!

„După operație, chirurgul Osman Sezghin ne-a spus că a trebuit să-i extirpe rinichiul drept, care ajunsese plin de puroi, și că ar fi fost o suferință mai veche”, continuă Aura S.

„Ne-au ascuns adevărul!”

Aura S. susține că, în săptămânile și lunile de confuzie și caznă începute în primăvara acestui an, versiunea spitalului a fost însoțită de adevărul nerostit oficial, dar împărtășit lor de către „tot personalul clinicii”.

Oamenii spitalului sunt cei care acum au decis să vorbească.

„Deși medicii Gheorghe Ștefan și Osman Sezghin ne-au ascuns faptele, am știut de la asistente și alți medici tot ce s-a întâmplat în sălile de operații de la început și până la sfârșit. Am știut că Gheorghe Ștefan nu a stăpânit abordarea pe cale vaginală și complicația la rinichi a fost cauzată de el deoarece a ligaturat din greșeală și uretera”, relatează fata pacientei A.D.

Ea adaugă faptul că solidaritatea medicală a acționat în pofida adevărului la care mama ei, ca pacient, are dreptul.

„Medicul Osman a fost recomandat chiar de chirurgul Ștefan, care este prieten cu el. Osman i-a reparat, într-adevăr, greșeala lui Ștefan, nici el nu ne-a spus adevărul, și cea care a plătit a fost mama, care a rămas fără un rinichi! Și medicul Osman ne-a luat plicul fără nicio reținere”

– Aura S.

Cum explică faptul că nu au făcut nimic

De ce nemulțumirile ajung la alți medici și numai rareori familiile merg la Colegiul Medicilor sau în instanță?

E întrebarea pe care o punem Aurei S.

Cum gândește familia unui pacient care pierde un rinichi?

„Am vrut să fac plângere atunci, chiar luasem legătura cu un avocat, dar am fost copleșită de necaz în acele zile și după ce am văzut-o pe mama acasă nu am vrut să mă mai gândesc la acei medici. Deși, în țara asta ei nu pățesc niciodată nimic, tot o să-l reclam pentru a nu mai nenoroci și alți pacienți”.

Situație de nesuportat chiar de către doctori

Echipa de investigații gsp & Libertatea a evitat să facă o obișnuință din expunerea cazurilor de malpraxis, cu excepția situației în care recurența lor într-un spital sau la un medic se transformă într-o problemă cronică.

Investigațiile erorilor medicale sunt neclare pentru că faptele sunt greu de determinat în epicentrul durerii familiilor. Pacienții afectați și rudele lor împietrite de durere omenească arată cu degetul în toate direcțiile.

Și, de regulă, cazurile de malpraxis ajung în blocajul „pacientul spune” contra „doctorul spune”.

Însă în Spitalul Militar de Urgență din Constanța, instituție cu o bună reputație, situația directorului medical Gheorghe Ștefan face implozie chiar în aceste zile.

Iar la iveală iese și al doilea caz. Dosarul e mai vechi, dar lucrurile atât de frapante trebuie făcute publice.

„Două corpuri străine cu diametrul axial de 158 mm în cavitatea abdominală”!

Pacienta M.B., 61 de ani, se internează pe 18 octombrie 2012 la Spitalul Militar, aflat la câteva sute de metri de cunoscuta plajă „3 papuci”.

Și această bolnavă e constănțeancă.

Urmează o operație de colecistectomie laparoscopică, eliminarea vezicii biliare, pe care o face doctorul Gheorghe Ștefan.

Postoperator, pacienta suferă complicații, fiind diagnosticată cu „eventrație cu subocluzie intestinală”, așa cum indică documentele medicale.

Pe limba noastră, mușchii cusuți după prima operație au cedat și intestinele au început să iasă din cavitatea abdominală sub piele și s-au și strangulat.

Femeia e reoperată de urgență.

„Două corpuri străine cu diametrul axial de 158 mm în cavitatea abdominală”!

Starea pacientei nu se îmbunătățește. Pe 13 noiembrie este supusă unei tomografii computerizate.

Când citesc rezultatele, apare perplexitatea medicilor, însoțită de oroare!

Potrivit concluziilor examenului CT, pe care le publicăm, în corpul pacientei sunt descoperite „două corpuri străine radioopace (foarfece) cu diametrul axial de 158 mm în cavitatea abdominală: hipocondru drept și fosa iliacă dreaptă”.

Sunt foarfeci medicale de 16 centimetri uitate de chirurgul Gheorge Ștefan în burta pacientei! Două instrumente chirurgicale identice.

O foarfecă se află în zona ficatului. Cealaltă, în zona apendicului.

Două instrumente medicale, simptomul unui lapsus nu al unui om, ci al unui sistem, cu tot ce înseamnă norme, protocoale și, mai ales, asumarea responsabilității.

Contactată de ziar, spre deosebire de primul caz, când fiica a furnizat detalii, familia lui M.B. nu a dorit să comenteze.

Rămân documentele medicale pe care le publicăm, asigurând anonimatul pacientei.

„Operează laparoscopic, deși nu deține atestat”

Bolnava cu două foarfeci uitate în abdomen este operată pentru a treia oară, la trei săptămâni după a doua intervenție, tot de doctorul Gheorghe Ștefan pentru „corp străin restant intraabdominal”.

Evoluția postoperatorie decurge favorabil și pe 4 decembrie, în fine, pacienta pleacă din spital, iar pe biletul de externare apare întocmai derularea actelor medicale.

„Medicul Gheorghe Ștefan operează laparoscopic, deși nu deține atestat pentru chirurgie laparoscopică”, susține o sursă apropiată chirurgului.

„Aceste două cazuri sunt, într-un mod trist, cu final fericit pentru că pacientele trăiesc. Dar sunt multe alte cazuri în care fie directorul medical Ștefan amână nepermis de mult intervenția chirurgicală, fie niciun medic nu mai poate repara nimic”, adaugă aceasta.

Spitalul așteaptă aprobarea de la București să răspundă

Ziarul a contactat conducerea Spitalului Militar de Urgență din Constanța.

La cerere, Libertatea a trimis prin email întrebări pentru directorul spitalului, colonelul Aurel Trană.

„Trebuie să solicit de la București permisiunea să răspund. Același lucru este valabil și pentru Gheorghe Ștefan, ambii fiind și cadre militare”, a explicat managerul Trană.

Până în momentul publicării articolului, nu a sosit nicio reacție oficială.

Când apar documente medicale nu mai e un joc de-a „pacientul spune” și „doctorul spune”.

E povestea unei femei rămase fără rinichi și a unei alte femei cu două foarfeci în plus, lăsate involuntar în abdomen și descoperite abia la tomograf.

Dar e și povestea amestecului nostru de bine și rău și a fricii că, încet, încet, românii rămân la mâna unor fapte medicale mediocre și de necontrolat.

„Pacientul englez”

Directorul medical Gheorghe Ștefan nu e singur în această istorie de calvar.



Există în „Pacientul englez”, cartea lui Michael Ondaatje, care a primit în 2018 titlul de cel mai bun roman distins cu The Man Booker Prize în ultimii 50 de ani, un moment în care pilotul prăbușit și ars își amintește cum îl îngrijeau locuitorii deșertului.

Pe jumătate mort, cu gingiile și buzele distruse, el primea de la beduini curmale mestecate și înmuiate în gurile lor.

Pacientul englez nu-i vede și abia că îi aude pe salvatorii săi.

Sub „altarul de pânză” în care stă bărbatul, ziua și noaptea deșertului sunt la fel.

Pilotul începe să-i distingă pe beduini după gustul salivei, amestecat în curmalele „pe care le treceau în gura mea”.

Chiar dacă e director medical, Gheorghe Ștefan e, la rându-i, îmbucătură într-un sistem mai mare.

Ne privește pe toți

Șefii l-au ascuns ani de zile pe colonelul chirurg, șocul pacienților l-a protejat și colegii au tăcut, până când și-au găsit acum curajul să producă probele pe care ziarul le-a captat, le-a verificat și le dă mai departe.

Într-un fel, toți suntem prinși în istoria greșelilor din Sănătate, care se îndesește pe zi ce trece.

Sigur, există infinit mai multe diagnostice corecte și fapte medicale substanțiale decât cazuri de malpraxis.

Dar, sentințele din tribunale o mărturisesc, erorile încep să stârnească reacții de la pacienți și de la corpul medical.

Pentru că, de fapt, cu toții devenim pacienți, cu toții dăm și primim șanse la viață.

Ne mestecăm fructele suferinței unii altora, medici și bolnavi, le trecem dintr-o gură în alta și sperăm să nu ajungem una dintre primele țări care să voteze „mai bine Inteligență Artificială decât medic!”.

La dilemele urgente ale viitoarelor câteva decenii, un răspuns furios nu ajută cu nimic.