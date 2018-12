„Iohannis trădează interesele României. Spune de foarte mult că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE. Asta e act de trădare a intereselor naționale ale unei țări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl Iordache care este prieten la cataramă cu dl Iohannis și cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, vă rog ca după Anul Nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Liviu Dragnea la ședința CN al PSD.

Dragnea a criticat absenţa soţiei preşedintelui Klaus Iohannis de la audierile de la Parchetul General, adresând ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, întrebarea de ce în cazul acestei anchete nu este chemat şeful statului.

„Nu am nimic cu doamna Iohannis şi vă spun foarte sincer, dar, (…) dacă oricine din această sală sau eu sau Liviu Pleşoianu şi cu mine am fi acuzaţi de ceva şi am fi chemaţi la procurori şi noi nu am merge nici prima dată, nici a doua oară? Eu sunt răcit şi Liviu are o problemă, are o vizită de făcut în Franţa. Cam ce credeţi că s-ar întâmpla cu oricare dintre dumneavoastră? Cu duba. Ce arată asta, nu numai Justiţie selectivă, tupeu, credinţa că sunt deasupra legii. Am o întrebare pentru domnul ministru Toader, nu este ultima, pe care vreau să o transmiteţi şi prietenului dumneavoastră, domnul Lazăr – cu dumnealui nu am contact direct: în Constituţia României scrie că preşedintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înaltă trădare, dar nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat, întrebarea este foarte simplă – de ce nu este chemat la anchetă preşedintele Iohannis? Din câte îmi aduc aminte, în acea plângere penală inclusiv dumnealui este chemat”, a susţinut Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

El a adăugat că ministrul Justiţiei nu trebuie să dea răspunsul imediat, fiind vorba despre o temă de reflecţie.

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat că PSD a fost supus în ultimii doi ani de guvernare celui „mai amplu” şi „bine pregătit” program împotriva formaţiunii.

„Partidul nostru a fost supus celui mai amplu şi bine pregătit program anti, s-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid atât din interiorul partidului, cât şi din exterior, atât din interiorul Guvernului, cât şi din exterior, atât din interiorul ţării, cât şi din exterior”, a spus Dragnea, duminică, la reuniunea Consiliului Naţional al PSD.

Foto: Dumitru Angelescu

Citește și:

Dăncilă le transmite social-democraţilor: „Nu voi ceda!”. Premierul, nicio vorbă despre amnistie şi graţiere!

PSD a decis când se va da Ordonanța pe amnistie și grațiere. Vor scăpa de închisoare toţi cei condamnaţi până la 10 ani (SURSE)

Tăriceanu sugerează că este de acord cu amnistia şi graţierea: „Trebuie să existe un moment zero, să tragem o linie și să o luăm de la capăt. Datorăm asta miilor de familii pe care sistemul le-a abuzat”

Marian Oprişan cere premierului Dăncilă să dea amnistia şi graţierea: „PSD trebuie să facă dreptate până la capăt!”