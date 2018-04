Ela Crăciun a petrecut ziua de naștere în Thailanda. Vedeta de televiziune a plecat în această nouă aventură turistică alături de soțul ei și de un grup de 10 prieteni.

Au stat mai întâi două zile în Bangkok, pentru ca apoi să plece pe insula Koh Samui, pentru patru zile, apoi trei zile pe insula Krabi, de unde au și mers într-o croazieră spre Plaja Maimuțelor, una din atracțiile zonei, unde turiștii au ocazia să se joace și să se fotografieze cu maimuțele.

În seara zilei sale de naștere, 15 aprilie, vedeta TV a avut parte de o petrecere surpriză din parte prietenilor ei. După o zi petrecută pe cele mai exotice plaje din regiune, când credea că seria activităților s-a încheiat, Ela Crăciun a avut parte de un cadou emoționant: o petrecere surpriză desfășurată pe plaja cu nisip fin. Acolo a fost întinsă o masă mare și așezate zeci de felinare de jur împrejur care au creat o atmosferă de vis.

„Am plâns de emoție. Chiar nu mă așteptam să se mai întâmple ceva în acea zi. Ne-am hotărât să ieșim puțin seara la plimbare pe plajă și am avut marea surpriză să îi găsesc pe toți așteptându-mă, lângă o masă, pe malul mării, îmbrăcați în alb, într-un decor de poveste. Au apărut ca din neant câțiva artiști locali care au început să cânte muzică tradițională la instrumente, mi-au așezat pe umeri o ghirlandă de orhidee, iar toată lumea a început să îmi cânte ‚La mulți ani’. Am fost extrem de emoționată. Au pregătit chiar un tort cu bezea roz și fructe exotice, care a fost pe cât de spectaculos, pe atât de delicios. M-am simțit, pur și simplu, binecuvântată că am așa oameni minunați în viața mea. Sunt recunoscătoare pentru tot!”, declară Ela Crăciun.

Ela Crăciun dezvăluie cum și-a salvat căsnicia după apariția copiilor. Aceasta este realizatorul emisiunii ”Numai de bine” de la Antena 3, blogger, soție și mama a doi copii: Alex, de 12 ani și Alessia, 6 ani.

