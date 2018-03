EXCLUSIV/ Bianca și Cornel Păsat au aflat sexul copilului. Vor avea un băiețel!

Bucurie mare în familia celor doi viitori părinți. Bianca și Cornel Păsat vor avea un băiețel, exact cum și-a dorit artistul.

La sfârșitul anului trecut, Cornel Păsat primea vestea cea mare. După ani de așteptare și drumuri dese la medici, soția sa l-a anunțat că este însărcinată.

Cei doi viitori părinți au fost în culmea fericirii. Singura necunoscută rămasă era sexul bebelușului. Artistul nu a ascuns faptul că-și dorea ca primul lui copil să fie băiat. Dar ar fi fost la fel de bucuros să fie și fetiță. ”Important este să fie sănătos”, spunea acesta.

Ei bine, în urmă cu două zile, Bianca și Cornel Păsat au aflat că vor avea un băiețel. Ambii au primit vestea cea mare cu lacrimi în ochi. Au sărbătorit împreună cu familia și, deja, au început căutările în ceea ce privește numele bebelușului. Vor să fie unul special, de rezonanță, cu o semnificație aparte!

Recent, Cornel Păsat a mărturisit că a plâns în momentul în care și-a văzut bebelușul în ecografie.

“Chiar vorbesc serios, a fost o cascadă de fericire, de lacrimi. Da, am plâns! Ce să fac? Am plâns. Am plâns de mai multe ori. Am plâns și când am văzut bebelușul pe monitor la ecografie”, a spus acesta.