Simona Nicoleta Popovici este numele asistentei care marţi a fost dată afară în regim de urgenţă de la Spitalul Judeţean din Târgovişte, după ce a fost filmată de o mămică în timp ce brusca un bebeluş orfan, de doar câteva săptămâni, pe care trebuia să îl hrănească cu biberonul. Femeia are 29 de ani, a absolvit şcoala de asistenţi medicali din Târgovişte şi lucrează de mai puţin de doi ani la cel mai mare şi mai bine cotat spital din judeţ. Şocant în cazul tinerei este că gestul său revoltător este făcut în condiţiile în care ea însăşi este însărcinată în patru luni. Dacă unii pun nervozitatea pe seama hormonilor, alţii susţin că tocmai faptul că e gravidă ar fi trebuit să-i trezească instinctul matern.

Dincolo însă de cauze mai mult sau mai puţin hormonale, un lucru e cert: asistenta şi colegele ei de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte au făcut cursuri cu psihologi în care li s-a explicat că cel mai important pentru un cadru medical este să fie empatic cu bolnavii, dar şi cu aparţinătorii acestora. În mod clar, pentru Simona Nicoleta Popovici învăţăturile transmise cu ocazia acestor cursuri nu au avut nicio importanţă, după cum reiese din imaginile publicate pe Facebook.

Manager: una dintre hibele sistemului, comunicarea cu pacientul

Cel care a avut iniţiativa acestor cursuri este managerul unităţii medicale, Claudiu Dumitrescu (foto). Medic de 17 ani, dintre care mulţi lucraţi în sistemul medicinei de urgenţă, Dumitrescu a declarat pentru Libertatea că nu găseşte absolut nicio scuză pentru comportamentul asistentei Popovici.

Managerul a povestit pentru Libertatea că de mai bine de doi ani, de când a preluat conducerea celui mai mare spital din Dâmboviţa, a dispus organizarea de cursuri în care cadrele medicale să fie învăţate de către psihologi cum să se comporte cu pacienţii şi cu rudele acestora. Iar iniţiativa are la bază trista experienţă personală care l-a învăţat pe medic faptul că aceasta este una dintre marile hibe ale sistemului medical românesc.

„De când am preluat funcţia de manager la Spitalul Judeţean Târgovişte am declarat public în nenumărate rânduri că principala problemă a sistemului de sănătate, nu numai a spitalului din Târgovişte, este deficitul de comunicare şi să spunem direct că doctorii asistenţii medicali în primul rând nu comunică îndeajuns de bine, pe alocuri chiar foarte rău, sau comunicarea lipseşte cu desăvârşire cu pacientul sau cu aparţinătorul. Ca atare, am organizat nişte cursuri de comunicare la care am obligat toţi asistenţii medicali – şi recunosc că a făcut asta – să paricipe la cursuri care sunt susţinute de psihologii spitalului. Mesajul de bază a fost să ne comportăm cu pacientul ca şi cum ar fi rudă cu noi şi să ne adresăm pacientului sau aparţinătorului ca şi cum ar fi din familia noastră', a declarat Claudiu Dumitrescu pentru Libertatea.

Managerul admite că în această meserie poţi da şi peste pacienţi mai dificili. „Dar noi nu putem să răspundem cu aceeaşi monedă dacă unul ne insultă. Şi ca să-i arătăm un nivel superior de pregătire şi educaţie trebuie să-i răspundem în aşa manieră încât să-l tragem noi pe el în sus, nu să ne tragă el pe noi în jos', spune doctorul Claudiu Dumitrescu.

În plus, în cazul Simonei Popovici nu era cazul să se considere insultată, mai ales că era vorba despre un nou-născut şi aşa bătut de soartă.

Asistenta, afectată emoţional

Simona Popovici era „afectată emoţional' la finalul şedinţei comisiei de disciplină a spitalului care a propus desfacerea contractului său de muncă. Teoretic, femeia are posibilitatea de a ataca decizia, însă imaginile sunt mai mult decât grăitoare. Specialiştii spun că ar putea invoca o instabilitate emoţională datorată sarcinii, dar care ar fi foarte greu de demonstrat. În plus, ea trebuie să facă faţă şi acuzaţiilor penale de rele tratamente aplicate minorului.

Managerul Claudiu Dumitrescu exclude din start ideea că ar fi fost suprasolicitată sau stresată la locul de muncă.

„Deficit de personal există în tot sistemul şi există la mai multe secţii. Asta e o scuză puerilă, nici nu o iau în calcul. Cred că se vedea din imagini că nu era o încărcătură nici emoţională, nici fizică la momentul respectiv . Îmi e milă, sincer şi de asistenta respectivă, dar nu am altă soluţie; comportamentul său m-a obligat să iau această decizie. E o abatere deosebit de gravă iar sancţiunea este pe măsură', a declarat Claudiu Dumitrescu pentru Libertatea.

El spune că îşi doreşte ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple nicăieri. Şi, caz rar în sistem, doctorul care spune că e în primul rând om şi abia apoi medic şi manager, desfiinţează ideea solidarităţii de breaslă care a adus atâtea neajunsuri în sănătatea românească.

„Ar trebui să fie un exemplu pentru că nu se mai poate merge pe linia tolerării oricărei nereguli doar pe motivul că suntem solidari în această breaslă. Sunt doctor, dar sunt om în primul rând şi nu am dreptul să acopăr orice nergeulă doar din această solidaritate. (…) Noi suntem datori să ne comportăm în mod civilizat, avem obligaţia asta, mai ales în contextul mediatizării creşterilor salariale pacientul a devenit un pic mai pretenţios şi pe bună dreptate. Ca atare, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor pacientului', conchide Claudiu Dumtitrescu.

