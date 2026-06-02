Criminalul, condamnat pe viață

Luni, instanța l-a condamnat pe viață pe Vickrum Digwa, de 23 de ani, cu o pedeapsă minimă cu executare de 21 de ani. Digwa l-a înjunghiat mortal pe Henry Nowak pe 3 decembrie 2025, în timp ce adolescentul se întorcea acasă de la o petrecere.

Imediat după atac, agresorul sikh a susținut în fața polițiștilor că a fost victima unei agresiuni rasiste. Acesta a declarat că a acționat în legitimă apărare, după ce ar fi fost insultat și lovit de către victimă.

Imaginile difuzate de poliţie după condamnarea ucigaşului îl arată pe student întins pe jos la sosirea agenţilor spunând de mai multe ori cu voce slabă: „Nu pot să respir” şi „Am fost înjunghiat”.

Vicima a fost încătușată, deși agoniza

Imaginile surprind cum poliția discută mai întâi cu Vickrum Digwa, care stă în picioare lângă ei. Imediat după aceea, agenții îl încătușează pe Henry Nowak și îi comunică arestarea, deși deși acesta nu mai reacționează.

„Trăim într-o ţară cu două viteze, în care drepturile şi privilegiile albilor contează mai puţin decât cele ale minorităţilor etnice”, a denunţat marţi într-un videoclip liderul partidului antiimigraţie Reform UK, Nigel Farage.

„Cred că ar trebui să reacţionăm la asta cu o furie rece”, a adăugat el, promiţând că va scrie procurorului general pentru a-i cere să revizuiască pedeapsa ucigaşului.

Keir Starmer: un „caz oribil și șocant”

Militantul de extremă dreapta Tommy Robinson a denunţat, la rândul său, pe X „practicile poliţieneşti rasiste care vizează albii”.

„Ceva a mers teribil de rău în ceea ce priveşte menţinerea ordinii”, a reacţionat şi Kemi Badenoch, şefa Partidului Conservator, într-un comentariu la postul ITV.

Premierul britanic Keir Starmer a catalogat luni incidentul drept un „caz oribil și șocant”, înainte de difuzarea videoclipului. El a adăugat că este normal ca IOPC (instituția care investighează abuzurile poliției) să verifice cum s-a intervenit în cazul „uciderii fără sens” a lui Henry Nowak.

După anunțarea verdictului, tatăl studentului a cerut guvernului să garanteze o anchetă „completă, curajoasă și transparentă”. Acesta a acuzat faptul că fiul său a fost tratat de poliție într-un mod „inuman și degradant”.

Adjunctul șefului poliției din Hampshire și-a cerut scuze

Robert France, adjunctul șefului poliției din Hampshire, a prezentat vineri scuze publice. Acesta a subliniat că polițiștii au acționat astfel deoarece au fost „induși în eroare” de „minciunile” lui Vickrum Digwa.

Acesta l-a atacat pe Henry Nowak cu un cuţit cu lamă de 20 de centimetri, pus într-un toc vizibil la centură, pe care a declarat că îl poartă din motive religioase.

Miliardarul Elon Musk a criticat, la rândul său, acțiunea forțelor de ordine și a anunțat că este gata să finanțeze un proces împotriva poliției din Hampshire.

Tragedia amintește de George Floyd

Tragedia amintește de George Floyd care a murit pe 25 mai 2020, în timpul unei operațiuni a poliției din Minneapolis, SUA, după ce, timp de aproape nouă minute, polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul pe gâtul bărbatului.

O înregistrare video a surprins strigătele lui Floyd: „Nu pot să respir”. Moartea sa a declanșat proteste de amploare față de actele de rasism și intervenția violentă a poliției peste tot în SUA, dar și în marile orașe ale lumii.

În 2022, polițistul care l-a ucis pe George Floyd a fost condamnat la 21 de ani de închisoare de justiţia federală a SUA.



