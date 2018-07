Pepe s-a dus cu nepoții la munte. Familia mai presus de orice!

După un week-end bogat în concerte, artistul și-a făcut timp și pentru o scurtă relaxare.

Și nu una oarecare, ci în mijlocul familiei. Pepe, care recent și-a scos la vânzare barul din buricul capitalei, s-a dus cu nepoții la munte, dar și cu cele două fiice ale sale, Maria și Rosa. Destinația aleasă a fost localitatea Râșnov.

Din ”delegație” face parte și mezinul familiei, băiețelul fratelui artistului, Miguel, în vârstă de un an. Au făcut ”deplasarea” și tatăl și mama artistului. Familia reunită s-a distrat de minune, în miljocul naturii. Din program au făcut parte și câteva drumeții, dar și o vizită la Dino Parc. Micuții s-au distrat de minune, mai ales că această mini-vacanță a fost făcută special pentru ei. La finalul zilei, responsabil cu grătarul a fost Ion Talent.

Pepe i-a scos pe pitici la înviorare

La rându-i, obișnuit deja cu copiii de la grădinița pe care o conduce soția sa, Raluca, Pepe i-a scos pe micuți la înviorarea de dimineață și s-a distrat cu ei. În fiecare an, artistul obișnuiește să plece cu familia sa, atât la mare, cât și la munye, în locul vreunei vacanțe exotice. Astfel, el are ocazia de a petrece mai mult timp în mijlocul celor dragi. În plus, și fiicele sale își iubesc foarte tare verișorii pe care abia așteaptă să-i întâlnească.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/ Care e starea de sănătate a Ancăi Pandrea. ”Aveam amețeli, dar nu m-am gândit că o să ajung aici”