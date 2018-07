Artistul și-a susprins până și apropiații, în urmă cu câteva zile, în urma deciziei luate.

Pepe și-a scos la vânzare barul din buricul capitalei, în care investise o mică avere. În localul cu pricina, el i-a organizat, în urmă cu un an, o petrecere surpriză de ziua soției sale, Raluca, la care au participat toți prietenii apropiați familiei.

Motivul pentru care artistul renunță la această afacere la ”cheie”, are legătură și cu timpul pe care nu-l are la dispoziție, pentru a se ocupa personal de barul său.

”Am decis să vând barul întrucât am alte planuri cu banii. Și nu am timp să stau eu acolo, să mă ocup personal. Iar în week-end, cțnd merge foarte bine, eu am concerte. E prea multă bătaie de cap”, a declarat Pepe pentru Libertatea.