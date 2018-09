Edilul spune că artistul din Republica Moldova și-a bătut joc de sute de oameni care l-au așteptat toată ziua în căldură de peste 30 de grade ca să-l vadă pe scenă.

Impresarul lui Ion Paladi dă vina pe GPS pentru situația creată și spune că aparatul i-a ghidat pe un drum forestier, unde ar fi rămas blocați câteva zeci de minute.

Sute de oameni au fost lăsați 'cu ochii în soare' de cântărețul de muzică populară Ion Paladi, la o sărbătoare a satului. Deși avea încheiat contract cu o primărie din județul Vaslui, prin intermediul unei artiste locale, pentru un recital de 45 de minute, cântărețul din Republica Moldova nu a mai ajuns la spectacol.

Mai mult, Paladi își anunțase prezența la Gîrceni și pe pagina sa de Facebook, însă a șters postarea după ce oamenii care l-au așteptat o zi întreagă pentru a-l vedea pe scenă au început să-i reproșeze faptul că și-a bătut joc de ei.

„Mi-a fost o rușine față de oamenii care l-au așteptat pe Ion Paladi o zi întreagă, în soare, la peste 30 de grade, încât îmi este greu să descriu în cuvinte! Să nu se mai dea mare patriot. Și-a bătut joc de niște bătrâne, care mă tot întrebau când ajunge cântărețul lor preferat. Este un comportament total neprofesionist. Pune banul pe primul loc. Normal că nu avea cum să ajungă și la Gîrceni cu două spectacole și trei nunți în aceeași zi. În plus, m-a și mințit când mi-a spus că este la Dumești pe la ora 21.30, când el era la Vaslui”, a declarat, în Exclusivitate pentru Libertatea , primarul comunei Gîrceni, Sorin Scutelnicu.

Contactat de corespondentul Libertatea, impresarul lui Ion Paladi susține că s-a ajuns în această situație, una care ar fi unică pentru artist în cei zece ani de când concertează la diverse evenimente în România, din cauza unor probleme generate de GPS.

Potrivit reprezentantului cântărețului din Republica Moldova, navigatorul auto i-a ghidat greșit, printr-o pădure, în timp ce veneau de la un alt spectacol susținut la Târgu Frumos și care se încheiase la ora 18.30.

„Când am plecat din Târgu Frumos, i-am dat pe GPS localitatea Gîrceni, însă când am ajuns în Dumești, județul Vaslui, ne-a dus printr-o pădure, pe un drum care se tot îngusta, iar la cinci kilometri de destinație ne-a blocat. Nu aveam semnal la telefon să sunăm și am ieșit, după 20-30 de minute, din nou, la drumul național. Era ora 21.30 și aveam de parcurs 80 de kilometri, ceea ce ar fi însemnat să ajungem la spectacol la ora 12 noaptea. Pe cine mai găseam acolo, la Gîrceni?”, ne-a precizat impresarul Vlad Costandoi.