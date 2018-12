EXCLUSIV/ Revelion cu patronul Keșeru! Fotbalistul face echipă cu mama lui

Lui Claudiu Keșeru i-a mers bine în 2018! A câștigat campionatul în Bulgaria și a ajuns la 37 de goluri în acest an pentru Ludogoreț. Chiar dacă mai are mulți ani de jucat, atacantul de 32 de ani s-a gândit deja la ce va face când va pune ghetele în cui. A debutat în afaceri.

Are un complex de lux

Claudiu a investit 1,5 milioane de euro într-un complex construit acasă, la Oradea. A ridicat un minihotel cu 16 camere, un restaurant ca la carte, un salon privat de evenimente și o piscină semiolimpică. Stabilimentul include o sală de evenimente de aproximativ 300 de locuri, cu posibilitatea de extindere pe terasă cu încă 200, precum și un spațiu exterior pentru organizarea de cununii în aer liber, un restaurant de aproximativ 100 de locuri, care se poate închiria și pentru evenimente mai mici.

„Treaba merge de minune. Am organizat foarte multe evenimente aici, nunți, botezuri, zile de naștere, petreceri private pentru corporate. Resortul a fost ridicat într-un an și jumătate. Am cei mai buni parteneri, care se ocupă de buna organizare a lucrurilor de p-aici și treaba merge bine! Lumea e foarte mulțumită și sunt fericit că sunt o gazdă bună. Nu am primit nici un fel de reproș până acum. Ceea ce e foarte bine, nu?”, dezvăluie atacantul lui Ludogoreț.

Gazdă de Revelion

Nu este singura afacere pe care Claudiu a dezvoltat-o la Oradea. De curând a achiziționat cu aproape 300.000 de euro un salon de evenimente care are o capacitate de 200 de persoane. Pe final de 2018, Keșeru se va ocupa personal de petrecerea dintre ani alături de mama sa. Imediat după ce va intra în vacanță, va merge trei zile la niște prieteni în Franța, apoi va intra în focurile pregătirilor pentru un Revelion de poveste.

„O să fiu acasă, la Oradea, pentru că vreau ca toți cei care ne calcă pragul în noaptea dintre ani să aibă parte de un eveniment unic. Sunt pregătit să fiu o gazdă bună. În plus, chiar trebuie să o ajut pe mama ca totul să iasă perfect, pentru oaspeții noștri. O să fie o seară de poveste de care lumea să-și amintească cu plăcere. O să fie un lucru inedit și pentru mine, dar sunt sigur că mă voi descurca excelent”, spune Claudiu pentru Libertatea.

280 de lei costă meniul pentru o persoană în noaptea dintre ani la locația lui Claudiu Keșeru din Oradea, iar grupurile primesc și o reducere din partea atacantului naționalei.

Cum arată meniul de la Revelionul lui Keșeru

# Gustări reci

– cocktail de creveți

– terină de curcan cu varză de Bruxelles

– vitello tonnato

– doboș tricolor (spanac, morcov, brânză)

– terină de brânzeturi cu nucă și strugure

– plăcintă cu carne

– chifteluță cu ou de prepeliță

# Gustări calde

– stroganoff de curcan acompaniat de piure de cartofi cu trufe

– somon cu sos olandez și buchet de legume

– mușchiuleț cu cartofi gratinați și sos de ardei copt