UPDATE 22:27: Autoritățile franceze au anunțat că o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, potrivit celui mai recent bilanț, făcut public de Prefectura din Strasbourg, relatează bfmtv.

UPDATE 22:20: Autorul atacului nu a fost prins, a declarat Roland Ries, primarul din Strasbourg, pentru Le Figaro. Sute de polițiști și de jandarmi au fost mobilizați pentru a-l găsi pe cel care a deschis focul în apropierea târgului de Crăciun. Presa franceză scrie că bărbat a deschis focul, marți seara, cu o armă automată.

„Planul alb” a fost declanșat în toate spitalele din Strasbourg.

We are getting a clearer picture now from officials. Apparently one person dead in shooting in Strasbourg, six injured.

Security forces are securing two perimeters. One very large (see picture), one close to Cathedral where Shooter is believed to be at large. pic.twitter.com/QyayVjmJX9

— Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018