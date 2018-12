Geanina Corondan nu prea mai are timp și de viața personală. Vedeta este prinsă cu drumurile pe care le face prin fabricile din toată țara, fie că e vorba de București, Bacău sau Alba Iulia, motiv pentru care întâlnirile sale de odinioară, programate cu prietenii, sunt momentan de domeniul trecutului.

Geanina este totodată un pic dezamăgită și de faptul că țara sa nu este așa de bine pusă în evidență cum ar trebui:

Geanina Corondan nu a ascuns faptul că, la un moment dat, a intenționat să se stabilească în Londra. Nu s-a grăbit să facă acest pas. A stat și a analizat o lună și a ajuns la concluzia că tot mai bine este acasă.

Am vrut să plec la Londra, aveam foarte mulți prieteni, mi-am zis că am România mea acolo. Mi-am dedicat o lună căutărilor și întrebărilor, dar am ajuns la concluzia că mi-e foarte dor de țară, că nu pot sta fără limba română mai mult de două săptămâni, nu pot cânta așa cum cânt aici, nu pot grăi, munci, face schimb de priviri pe care să le înțeleg așa ca aici. Prin urmare, vreau să vorbesc și cu ochii', a adăugat aceasta.