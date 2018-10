Grindeanu, contre cu soția din cauza salariului. Ea crede că are 10.000 de euro pe luna. Cât câștigă, de fapt

Grindeanu a spus public, vineri, că salariul său lunar este de 8.000 de lei şi nu de 10.000 de euro cum a apărut în presă, plângându-se că știrile false i-au generat probleme conjugale.

'O chestiune personală sau două pe care vreau să le spun. Poate la voi am mai mult succes decât am la colegii voştri din Bucureşti. Vă rog să mă ajutaţi să nu mai am probleme acasă. Fac un apel la voi şi vă spun că de-abia am reuşit să o conving pe soţie. Să ştiţi că nu am 10.000 de euro salariu, salariul meu este de 8.000 de lei. Aşa că toată istoria asta, acum dacă întrebi pe oricine şi s-ar face un sondaj, cred că nouă din zece ar spune că Grindeanu are 10.000 de euro pe lună. Am făcut apelul ăsta că sunteţi mult mai apropiaţi de mine şi să mă ajutaţi ca lună de lună, soţia mea care este o cititoare de presă să nu mai meargă pe anumite căi greşite, îmi pare rău că nu am venit cu fluturaşul. Mi-aş dori să ne înţelegem, să am un astfel de salariu, dar nu e cazul', a spus, supărat președintele ANCOM.