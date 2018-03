Judecătorii ICCJ au încheiat dezbaterile în dosarul de corupție al fostului magistrat constituțional Toni Greblă, în care acesta este acuzat de fapte de trafic de influență și de acte de comerț nepermise.

Aceștia au amânat luarea unei decizii pentru 5 aprilie, iar aceasta nu va fi una definitivă.

La termenul de marți judecătorii au ascultat pledoariile acuzării și apărării iar la final pe fiecare dintre cei judecați, în ultimul cuvânt.

Astfel, Toni Greblă le-a cerut judecătorilor achitarea spunând că nicio probă din dosar nu ar dovedi implicarea sa în faptele de care este acuzat și că interceptările depuse la dosar sunt nelegal obținute pentru că au fost făcute de SRI.

„Mă voi lupta până la sfârșitul vieții”

„În întreaga activitate am respectat instituțiile și am prețuit timpul oamenilor. Nu am întețeles în timpul urmăririi penale care sunt acuzațiile ce mi se aduc.

Am sperat ca în rechizitoriu voi fi lămurit. Nu s-a întâmplat nici așa. Am sperat că poate va explica doamna procuror și că va lămuri de ce a trebuit frântă cariera unui om. Nu a făcut-o nici acum la final.

În ceea ce mă privește conținutul interceptărilor terbuie să spăun că unele sunt cu erori, altele sesizate de mine cu erori, și că nu relevă săvârșirea niciunei fapte penale. Convorbirile nu dovedesc că eu am săvârșit vreo fapta penală.

Am 25 de ani de activitate publică în care m-am implicat cu responsabilitate. Am fost și sunt apreciat pentru activitățile mele.

Implicarea a constat în aceea că am ajutat oameni și instituții să poată să parcurgă ceea ce viața ne pune în cale pentru bunul mers în această țară.

Cunoașteți profund cazul dar vreau să spun că am convingerea fermă că nu am comis niciuna dintre faptele penale imputate de procurori și că până la sfârșitul vieții mă voi lupta ca să dovedesc motivele ce au stat la baza acestei urmăriri penale.

Dacă timpul nu mă va păsui, familia și copii mei vor continua pentru a dovedi cum a fost posibil ca în această țară să se producă inculparea mea și ca astfel de chestiuni să nu se mai petreacă vredoată”, le-a spus pe ton scăzut, Greblă, judecătorilor.