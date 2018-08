Motorola One este un smartphone cu Android One (Android 8.1 Oreo) care oferă actualizări de securitate timp de 3 ani, precum și două actualizări la cel mai recent sistem de operare Android.

Android One vine cu Google Lens, care permite recunoașterea textelor sau obiectelor cu ajutoru camerei foto. De asemenea, are încorporat Google Assistant.

De asemenea, dispozitivul integrează și Moto Experiences, adică o serie de funcții special concepute de Motorola pentru nevoile utilizatorilor.

Ce specificații are Motorola One

Noul dispozitiv este echipat cu ecran de 5,9 inchi Max Vision HD + și format 19:9. Rezoluția este de 1.520 x 720 pixeli.

Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 625 cu opt nuclee, 4 GB de memorie RAM, 64 GB pentru memoria internă și slot de card MicroSD.

De asemenea, există un sistem avansat de camera duală inteligentă de 13 megapixeli și o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri și apeluri video.

Motorola notează că smartphone-ul poate realiza clipuri 4K.

Bateria este de 3.000 mAh. Când bateria este la un nivel scăzut, poate fi încărcată rapid datorită TurboPower, tehnologie care permite până la 6 ore de autonomie în doar 20 de minute.

Costă 299 de euro și va fi disponibil în Europa, America Latină și regiunea Asia-Pacific în lunile următoare.

Motorola One Power are bateria mai mare și ecran mai bun

Motorola One Power are ecran de 6,2 inchi cu rezoluție Full HD. Mai exact, este vorba de 2.246 x 1.080 pixeli, dar tot cu format 19:9, conform Android Police.

Procesorul este Snapdragon 636, similar modelului HTC U12 Life, lansat la rândul său la IFA.

Memoria este tot de 4 GB de RAM, iar pentru stocare sunt disponibili tot 64 GB. Diferența vine însă la baterie, care are 5.000 mAh. Și acesta are tot Android 8.1 Oreo adus în sistem Android One (ceea ce înseamnă fără skinuri proprii și cu actualizări de la Google).

Ambele au mufă audio de 3,5 milimetri.

Motorola One Power ar urma să fie exclusiv pentru India.

Apare noul iPhone XS

Dacă tot am vorbit de designul inspirat de către iPhone X, trebuie să menționăm că Apple se pregătește să lanseze următoarea generație iPhone pe 12 septembrie.

Motorola este începând din 2015 parte a grupului chinez Lenovo, al doilea producător mondial de calculatoare. Acesta a cumpărat compania americană de la Google.

