România ar putea să câștige la bugetul de stat aproape 90 de milioane de euro până în 2021, dacă ar aplica un TVA redus de 9% pentru serviciile din industria de recreere, se arată în Analiza pieței activităților și complexelor de recreere din România prezentată de PwC România în cadrul unei conferințe.

În plus, România ar beneficia și de un plus de peste 1,1 milioane de turiști, odată cu această măsură. Stimularea industriei de profil prin aplicarea unei cote reduse de TVA ar genera un plus de 1,1 milioane de vizitatori pentru complexele de recreere din România în anul 2021, comparativ cu situația actuală”, a declarat Bogdan Belciu, partener PwC România.

Majorarea numărului de turiști va duce la o dezvoltare extremă a sectorului, astfel că acesta va crește de la 36 de milioane de lei cât este în prezent până la 240 de milioane de lei, în 2021.

„Dacă adăugăm acestui lucru și estimările de creștere a veniturilor populației, în tandem cu alocarea unui procent mai mare din venituri pentru astfel de activități, avem tabloul complet al dezvoltării industriei de profil în paralel cu atragerea de investiții suplimentare”, a mai spus Belciu.

Germania: industria de recreere de 3.000 ori mai mare

14 țări din UE aplică o cotă redusă de TVA în legislația națională pentru diverse categorii de activități de recreere. În Germania, politica fiscală favorabilă, competitivitatea crescută a turismului a facilitat dezvoltarea semnificativă a industriei parcurilor acvatice și termale.

Ca o comparație, industria respectivă din Germania este de peste 3.000 de ori mai mare decât cea din România, adică atinge o cotă de 26 de miliarde de euro.

Cota redusă de TVA (7%) pentru servicii recreaționale a facilitat dezvoltarea acestui sector care angajează peste 355.000 de oameni în cele aproape 270 de facilități Spa și hidroterapeutice.

„Aplicarea unei cote reduse de TVA pentru acest sector ar avea un efect de multiplicare semnificativ datorită dezvoltării unor noi activități conexe pentru care s-ar plăti taxe și impozite suplimentare. Dezvoltarea industriei și atragerea de investiții ar fi două dintre efectele unei astfel de măsuri. Creșterea colectării s-ar realiza prin stimularea consumului în zona serviciilor de recreere și diversificarea serviciilor accesate”, a declarat Daniel Anghel, partener, PwC România.

Disney Paris, de 130 de ori mai mare decât toată industria noastră

În Franța, numai Disneyland Paris generează un impact în economie de 4,2 miliarde de euro și asta datorută cotei reduse de 10%. Francezii au o piață de recreere compusă din 44 de complexe majore de recreere și parcuri tematice care atrag peste 50 milioane de turiști anual.

Anual, această industrie creează 20.000 locuri de muncă directe și oportunități pentru studenți, tineri și furnizori de servicii.

În Polonia, cota redusă de TVA, la 8%, face ca industria de recreere să atragă investiții semnificative în parcuri tematice în valoare de peste 200 de milione de euro. Încurajarea companiilor din acest domeniu prin aplicarea unei cote reduse a TVA previzionează creșterea investițiilor la aproximativ 0,8 miliarde de euro până în 2020, și va genera aproximativ 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte.