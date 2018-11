„Sper că nu folosesc o expresie nepotrivită, când am citit acea ştire ca să spun aşa am luat act cu stupefacţie de propunerea unui membru marcant PSD de a sechestra pe români în interiorul graniţelor ţării. Aşa ceva s-a întâmplat doar pe vremea comuniştilor. Este extrem de inoportună o astfel de abordare şi mă îngrijorează foarte mult. Dacă asta doreşte PSD să dea lege de amnistie şi graţiere să-l scape pe infractorul Dragnea de puşcărie şi să dea legi ca să-i ţină pe români cu forţa în interiorul graniţelor, adică să anuleze un drept pentru care noi cu toţii am luptat decenii atunci nu pot să spun decât că această guvernare, această abordare PSD-istă este antiromânească', a spus joi seară Klaus Iohannis, după ce Eugen Teodorovici afirma, marţi, că românii ar trebui să aibă drept limitat de lucru în străinătate, pe bază unui singur permis de muncă, valabil pe maxim 5 ani într-o anumită tară.