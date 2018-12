Şedinţa de plen va fi una cu scandal, în condiţiile în care Opoziţia a anunţat deja că va boicota toate şedinţele conduse de Florin Iordache sau Eugen Nicolicea, vicepreşedinţii de la PSD cărora li s-a cerut schimbarea din funcţie.

Aceeaşi soartă o va avea şedinţa de plen şi dacă va fi prezidată de Liviu Dragnea. Opoziţia a depus o solicitare de revocare a sa din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. PSD nu a suspus la vot această solicitare, precizând că nu este regulamentară.

Care sunt principalle modificări aduse legii:

„Orice persoană care a realizat stagiul minim de cotizare de până la 15 ani, dar nu mai puţin de 10 ani se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială. În sistemul public de pensii se poate încheia contract de asigurare socială şi pentru perioade de timp de maximum 5 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii”, prevede articolul adoptat.

Încadrarea persoanelor cu grad de handicap grav în categoria celor care pot ieşi la pensie după un stagiu de cotizare mai mic, şi anume de 11,8 ani. În textul iniţiat de Guvern şi adoptat de Senat, doar nevăzătorii erau incluşi în această categorie.

Membrii comisiei au eliminat mai multe amendamente, printre care şi cel depus de Liviu Dragnea, care viza introducerea în stagiului de cotizare a perioadei în care au fost urmate cursurile unei şcoli profesionale

Singurele forme de învăţământ asimilate vechimii în muncă sunt cursurile de zi sau cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz.

Deputaţii din comisie au stabilit şi reducerea stagiului minim de cotizare şi în cazul femeilor care au copii adoptaţi. Astfel, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. „Reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul copiilor cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani”, au decis deputaţii.

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat şi ca locuitorii din zonele industriale cu poluare remanentă, într-o rază de 4 km în jurul sitului contaminat, să poată beneficia, la cerere, de reducerea vârstei de pensionare cu până la 2 ani, dacă au locuit şi lucrat 35 de ani în aceste zone.

PNL: „Este o lege proastă şi neconstituţională. Sunt mai multe articole neconstituţionale!”

Deputatul liberal Dan Vîlceanu spune că forma proiectului legii pensiilor, adoptată în Comisia pentru muncă, este „proastă şi neconstituţională”, subliniind că va propune conducerii PNL atacarea la Curtea Constituţională a acestei legi.

„Noi am votat împotriva acestui proiect de lege pentru că este o lege proastă şi neconstituţională. Sunt mai multe articole neconstituţionale. Vă aduc doar câteva chestiuni: discriminare între persoane cu dizabilităţi (…) – să legi pensia de invaliditate de stagiul minim de cotizare, de parcă poţi rămâne invalid atunci când tu îţi programezi. Nu îţi programezi să rămâi invalid după 15 ani de cotizare. Este o mare tâmpenie, o mare aberaţie. Am solicitat să se aplice legea în vigoare, punctul de pensie să crească, cum prevede legea, de la 1 ianuarie, dacă Guvernul vrea să îl majoreze – foarte bine, este un plus pentru pensionari. Au respins acest amendament, au respins practic sau au tăiat drepturile pensionarilor de a li se majora de la 1 ianuarie. Sunt atâtea şi atâtea situaţii”, a afirmat marţi Vîlceanu, la Parlament.

Lia Olguţa Vasilescu: „Se dublează punctul de pensie de la 871 la 1.775 în interiorul mandatului nostru”

Fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi, după adoptarea în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a raportului la proiectul legii pensiilor, că această lege este bună, aplicabilă şi elimină inechităţi.

„Legea pensiilor este foarte importantă, s-au făcut nişte lucruri pe care noi le-am promis în campania electorală pentru pensionari. Se dublează punctul de pensie de la 871 la 1.775 în interiorul mandatului nostru, deci în cei patru ani în care ne-am asumat să guvernăm. Pensiile sub 2.000 de lei nu mai au impozit, pensiile peste 2.000 de lei au un impozit de 10 la sută. S-au eliminat toate acele formule de impozitare introduse de guvernarea Boc pentru că nu i-a lăsat CCR să taie aceste pensii. Dar mai important decât orice, avem o lege bună.(…)Am reuşit să venim şi cu o lege care corectează foarte multe inechităţi”, a afirmat Olguţa Vasilescu, membru al comisiei.

Citeşte şi: Cine este atacatorul din Strasbourg. Un localnic de 29 de ani cunoscut de autorități pentru infracțiuni care nu au legătură cu terorismul